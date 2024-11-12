“建立翻译研究生院大学，扩大韩文学进军海外”. November. 12, 2024 08:29. by 金素敏记者 somin@donga.com. 以韩江获得诺贝尔文学奖为契机，韩国文学翻译院决定积极推进将自行运营的翻译学院升级为研究生院大学的方案。同时，还将致力于增加与海外作家和翻译家、出版人的交流，加强全球文学网络的方案。 翻译院院长全秀勇（照片•音译）11日在首尔中区会议厅举行的就任100天记者见面会上表示，“诺贝尔文学奖并不是结束，而是开始。为了韩国文学成为世界文学主流，应该加强国际性的讨论形成和批评基础”，强调了为何要设立翻译研究生院大学等。 目前，翻译院以7种语言圈的学员为对象，运营着非学位课程--翻译学院。翻译院的构想是，将此升级为正规硕士学位课程的翻译研究生院大学。其宗旨是提高翻译质量，为各国当地翻译家在学校站稳脚跟打下基础。 全院长表示：“翻译家仅靠翻译是很难维持生计的”，“如果学员们能拿到硕士学位，就可以回到本国在学校等工作，继续翻译工作。他们可以培养学生，作为亲韩人士和韩国文学传播者发挥作用。”据悉，此前，翻译院在郭孝焕前院长在任时也曾推进过升级为翻译研究生院大学，但由于遭到国内翻译界的反对，未能取得进展。 翻译院还提出了支援韩国文学超越单纯翻译、消费的水平，在海外形成相关讨论的方案。在之前没有翻译的古典、近现代主要作品中，按时代分类选出5部，每年进行企划翻译。批评选集也将翻译出版。为了活跃与海外文学界的交流，还计划积极准备首尔国际作家庆典等国内外作家、翻译家、出版人合作和沟通的场所。 全院长说：“即使看电影，比起单纯地看一部电影，如果有自己喜欢的导演的介绍，也会跟着看电影”，“将努力创造韩国文学的故事。”

한국어