特朗普在与泽连斯基通话中转交马斯克接听……“最高实权的认证”. November. 11, 2024 08:15. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 特斯拉首席执行官马斯克成为美国当选总统特朗普的核心亲信。马斯克在此次美国总统选举中一直积极帮助特朗普进行选举活动，最近在特朗普与乌克兰总统泽连斯基、土耳其总统埃尔多安通电话时也陪同在侧。企业家陪同当选总统和海外首脑通话实属罕见。马斯克将在下届特朗普政府中行使巨大影响力的预测占了上风。 当地时间8日，美国网络媒体Axios报道称，特朗普在泽连斯基打来的25分钟祝贺当选的电话中，马斯克也被安排在座。泽连斯基提及从2022年起马斯克的卫星通信企业“星链”的支援后，特朗普表示马斯克就在身边。据说，他还立即把听筒递给了马斯克。泽连斯基和马斯克的通话持续了约7分钟。 据悉，马斯克还参与了同一天特朗普与埃尔多安的通话。《华盛顿邮报》评价说：“马斯克参与通话，证明了他积累了惊人的政治和经济权力。这暗示他在特朗普政府中担任重要工作的意向。” 实际上，有分析称，马斯克将对人事及联邦政府改革产生影响。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“马斯克还参与了考虑下届政府人事决定的对话。” 特朗普一直宣称，将从9月起成立政府效率委员会，让马斯克担任委员长。据悉，政府效率委员会将负责仔细查看联邦政府各部门的会计账簿，削减预算浪费性项目的财政支出，消除不必要的限制。马斯克10月27日在游说现场主张：“利用政府效率委员会，至少可以削减2万亿美元预算。”其构想是把2024年寅财政年度联邦政府支出额（6.75万亿美元）减少三分之一。 马斯克在自己的社交媒体X上表示：“并非选举产生、违宪的联邦官僚集团现在比总统、议会和司法部门拥有更多的权力。现在应该改变。每周向所有公务员通报成果的电子邮件势在必行。”

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