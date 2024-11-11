政治元老和专家们：“尹锡悦应接受金建希特检，就医政矛盾承认错误”. November. 11, 2024 07:54. by 黄亨准记者、申娜莉记者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 2022年5月10日上台的尹锡悦政府10日迎来任期中间点，政治元老和专家们表示，“在任期后半段，尹锡悦总统必须先作出改变”，敦促尹锡悦改变统治风格、接受对总统夫人金建希的特检、果断进行人事改革等。 《东亚日报》10日向8名政治元老及专家询问紧急提议，有人提出，如果尹锡悦不接受对于金建希的特检，将寸步难行。前法制处长李石渊表示：“首先接受对金建希的特检，并查明嫌疑即可。如果不接受特检，无论做出何种辩解都行不通。无论是谁进行特检，都不可能制造本来不存在的犯罪嫌疑。”前教育科学技术部长金道然也表示：“（金建希）不仅不能参加对外活动，也不应该参加对内活动。她不应该出现在国民面前。”也就是说，既然让人怀疑“金建希人马”把正式决策团队植物化，就应该从根本上杜绝这种疑虑。 还有人指出，尹锡悦在人事和政策上有必要更加灵活。首尔大学政治外交系教授朴元浩（音）表示：“检察官们一旦起诉并进入审判阶段，就不会承认错误。但之于医科大学招生名额问题等政策方面，情况也要变化，应该放弃‘埋没费用’并改变立场，不承认这些本身就是很大的问题。”韩国科学技术院名誉教授李珏范（音）也建议道：“四大改革虽然有意义，但也有没有经过周密的准备，只是嘴上急于进行改革的一面。医疗改革方面，应该反思是不是没能充分倾听医疗界的声音就强行推进。” 专家们一致认为，解决国政混乱局面的出发点就是内阁及总统室幕僚团更迭等人事改革。韩神大学哲学系名誉教授尹平重（音）表示：“如果没有果断而大规模的革新、做到击中国民的要害，是不行的。要把能够给尹总统进行最尖锐的批评，比如前议员刘承旼这样的人任命为国务总理。” 也有人指出，越是任期后半段，越要减少出访多国等外交日程。东国大学客座教授罗钟一（音）表示：“如果经常出访，就会认为国内政治微不足道，陷入虚假意识。最高领导人应该做的事情就是在国内再多见一个感到别扭的人。” 政治咨询民代表朴成民（音）强调：“总统对所有问题负有最大的责任，但他本人完全没有责任感。总统必须改变才是核心。”

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