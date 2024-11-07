现代汽车变速器子公司的无理罢工导致出口停摆. November. 07, 2024 08:28. . 随着现代汽车集团子公司现代坦迪斯（Transys）工会的罢工长期化，韩国的汽车出口战线亮起了红灯。因为核心零部件自动变速器的供货中断，现代汽车、起亚的部分生产只好线停止。 现代坦迪斯工会一直持续着10月8日在忠南瑞山地谷工厂开始的罢工。随着每天供应1.5万多台变速器的生产中断近一个月，现代汽车蔚山第一工厂从本月5日起停止部分生产线，起亚光州工厂的生产也出现了问题。据说，每天的产量减少数千台。 特别是停产的现代汽车“科纳”是1月至9月汽车出口排名第三的人气车型。以10月10月为基准，汽车出口刷新历史最高值，发挥着韩国经济支柱的作用，但遭遇罢工这一突发变数，不可避免地受到了冲击。 这次罢工的核心争论点是效益薪醉。工会要求支付销售额的2%共2400亿韩元的奖金，是去年公司营业利润的两倍。一般来说，企业将去年利润中的一部分作为奖金支付，从这一点来看，这不能不说是过分的要求。再加上公司为了将主力产品从内燃机变速器转换为电动车变速器，需要巨额投资。 全球排名第二的大众集团比现代汽车和起亚高出一个名次，最近因业绩恶化、人工费高，关闭了德国的工厂，裁员数万人。在汽车产业模式发生剧变的时期，只顾眼前利益的罢工只能导致因小失大。

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