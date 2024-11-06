韩文体部：“对郑梦奎会长处以停止资格以上的重罚”. November. 06, 2024 08:42. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 文化体育观光部5日发表了对大韩足球协会（以下简称足球协会）的特定监查最终结果，并要求足球协会对郑梦奎会长处以停止资格以上的重罚。对于洪明甫国家代表队主教练的选拔过程，向足球协会通报说，“要研究纠正程序缺陷的方案。” 文体部表示：“经确认，总管足球协会业务的郑会长不适当地进行了国家代表队主教练选拔程序，协会运营不善，因此要求对其处以停止资格以上的重罚。”从7月开始，文化体育观光部对足球协会的行政和补助金执行事项等进行了调查，共确认了27件违法、不当的业务处理，并要求对包括郑会长在内的16名协会干部职员进行问责。 文体部要求的对郑会长的处罚将由足球协会体育公正委员会审议。根据公正委管理人员的惩戒规定，除名、解雇、停止资格相当于文化体育观光部要求的重罚。文化体育观光部相关人士表示：“如果足球协会不接受重罚要求，以后可以进行履行监查。如果对郑会长进行轻罚（罚款等），将运用行政指导等所有方法。” 文化体育观光部就提出不公平争议的洪主教练选任问题表示：“足球协会要通过战斗力强化委员会重新推荐主教练候选人，之后在理事会上选任的方案等，要纠正程序上的问题。”文体部认为，没有主教练推荐权限的足球协会技术总管理事李林生（音）以会长指示为由进行不透明的面试后，内定洪教练，违反了程序。文体部相关人士表示：“足球协会是否维持与洪主教练的合约是需要自行判断的问题”，“重新召开战斗力强化委员会，将洪教练包括在候选人当中，然后按照程序进行选拔也可以成为一种方法。” 文化体育观光部指出：“足球协会在筹备天安足球综合中心建设财源时，未经文体部批准，就与银行签订了615亿韩元的贷款合同，并伪造了事业计划书，从文体部得到了56亿韩元的补助金。”文体部相关人士表示：“根据违反补助金管理相关法律，计划取消交付决定并收回”，“如果通过不正当的方法获得补助金，可以征收5倍的制裁附加金。”

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