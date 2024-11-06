自招“富人减税”争议的政府……“徒有其表的健全财政”毫无意义. November. 06, 2024 08:31. . 即将面临国会审议的今年税法修订案首次发表时，就让人感到惊讶的是税负的变化。这是因为，虽然法案包含了减少被认为是“富人税”的继承税负担的内容，政府却声称，相比高收入者，平民、中产阶层的税负减得更多。政府推算，高收入者的税负将减少1664亿韩元，而平民、中产阶层将减少6282亿韩元。副总理兼企划财政部部长崔相穆也强调：“这不是为了给富人减税，而是为了缓解中产阶层的负担。” 但最近出现了截然相反的推算。据国会预算政策处推算，今年税法修改带来的高收入者减税幅度将超过4万亿韩元，达到平民、中产阶层的13.5倍。如果以今年为基准计算未来5年的税收效果，高收入者的税负减少超过20万亿韩元，而平民、中产阶层的税负减少幅度只有约1.7万亿韩元。 不同的推算源于对继承、赠与税修改带来的税收效果的分类法。政府把继承人所获减税优惠放入集纳难以分析项目的“其他”里，在计算时排除在外。相反，预算政策处认为，相关效果将回归高收入者。对此，一些人怀疑政府是不是为了松开“富人减税”的帽子，排除了继承、赠与税的修改效果。也就是说，为了让平民、中产阶层的税负减幅看起来更大，采取了小伎俩。 从明年起大幅变化的继承、赠与税来看，认为收入和财产多的人享受更多减税优惠是合理的。如果政府向国会提交的修正案原封不动地在国会获得通过，继承税、赠与税的最高税率将从50%降至40%。此外，适用最高税率的课税标准（继承额中除去各种扣除额的金额）也将从“超过30亿韩元”减至“超过10亿韩元”。在征收继承税时，每名子女扣除的金额也将从5000万韩元扩大到5亿韩元。如果将17亿韩元留给配偶和2名子女，就不用缴纳继承税。 如果主张撤回为富人减税的在野党问起把回归继承人的减税优惠扣除在外进行计算的理由，政府会给出什么样的答案呢? 在发表税法修订案时，政府解释说，根据情况，中产阶层的继承、赠与税负担也会减少，因此难以一律列入高收入者名单。如果想做出同样的回答，至少要拿出得到减税优惠的中产阶层接近一半的分析。应该更具体地提出助长不必要争议的非合理计算方法的根据。 随着连续两年出现史无前例的税收缺口，尹锡悦政府财政政策的大原则“健全财政”和减税越来越难同步进行。在税金减少的情况下，为了维持健康财政，应该停止追加减税，或者减少支出。然而，政府却提出“中产阶层减税”这一令人难以接受的数字来为减税基调提供后盾。由于支出无法减少，今年也将从住宅认购存折储蓄额等基金中提取资金，采取“拆东墙补西墙”的办法。用各种小伎俩填补的健康财政，不仅无法持续，还会给国家经济抹掉褶子。

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