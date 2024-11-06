肉毒杆菌可以打，过敏性皮炎治不了……这种情况下还挂医院的招牌吗？. November. 06, 2024 08:30. . 据调查，首尔江南区的皮肤科诊所中，每5家有3家不治疗小儿皮肤疾病。《东亚日报》采访组向445家进行皮肤科诊疗的医院询问了三周岁孩子能否进行荨麻疹诊疗，结果有256家（57.5%）回答“不能”。特别是，没有皮肤科专门医生的医院，每5家就有4家不治疗皮肤疾病。这样的医院不治疗属于健康保险补助项目的疾病，只从事肉毒杆菌或激光等不受政府价格控制的非补助类美容医疗。 虽然把皮肤科列为诊疗科目，但由于连皮疹和过敏性皮炎都不给治，很多患者都扑了空。只好到处去找可以诊疗的医院。为了治疗在社区医院也能治疗的脚底鸡眼，患者要去大学医院，导致家里有孩子的父母们共享“紧急时可以去的皮肤科诊疗医院”名单。整容外科也没有什么不同。江南区保健所调查结果显示，能够做复原受损身体的重建手术的医院，5家中只有1家。这种现实只是程度上的差异，在江南以外也没有太大的不同。 医生事实上拒绝诊疗患者，从医疗伦理角度来看也是很难容忍的。患者之间甚至出现了“这样的医院还不如挂美容室或美妆店招牌”的批评。这些问题不能全部归咎于医生个人的错误。补助和非补助医疗费的严重不均衡被指为结构性背景。如果医生对2名进行整张脸的填充物手术，其收入相当于对70到80名生病孩子进行全天诊疗。在这种情况下，现实是，连小儿青少年科等其他领域的专门医生也纷纷投入美容手术，负责必需医疗的医生逐渐不足。 有必要把连成本都不到的医疗收费上调到适当水平，增加补偿。另外，还应研究向其他职业开放部分美容医疗以诱导竞争的方案。没有理由把危险度不高的行为也规定为医疗而不是美容，让医生垄断。政府今年年初发表的必修医疗政策一揽子计划中也有类似内容，因此应该与消除医科大学扩招矛盾联系起来推进。

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