朝鲜在举行爆破秀的道路上建造了高11米的土城……展示般地插上“人共旗”，拍照后又收走. November. 05, 2024 08:10. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜在上个月15日用TNT炸药炸毁的京义线及东海线上挖设大坑、建造保护墙，还用泥土推建了小山（土城）。朝鲜建造土城，是为了防止战车出击至京义线及东海线的南北连接道路旧址和爆破前拆除的铁路（道路紧旁边）旧址上。不过，韩国军方对此评价说：“这是展示南北断绝措施的表演。” 韩国军联合参谋本部4日表示：“朝鲜在京义线、东海线道路和铁路所在位置实施爆破后，每天投入300至400名兵力以及挖掘机、推土机等重型装备，一直在进行混凝土反坦克坑的建造工作。这项工作已于1日结束。” 从联参本部当天公开的反战车区工程收尾现场照片来看，被炸毁的东海线道路和铁路地基上挖设了左右长160米、宽10米、深5米的混凝土反战车坑。朝鲜军人在反坦克坑北侧堆积泥土，建起了高5米、宽50米的小山，并在上面种了树。他们还在在反坦克坑和土山之间建造了混凝土保护墙，以防止泥土倒塌。 朝鲜军人在京义线位置也建造了左右长120米、宽10米、深3米的反坦克坑，在京义线反坦克坑北侧建造了比东海线高11米的土山（宽45米），还和东海线一样在土山上种了树，并在土山前设置了防止土山倒塌的混凝土护壁。 特别是东海线，在设置反坦克区和护壁等工程全部结束的1日，朝鲜军人在土山上插上“人共旗”（朝鲜国旗）拍照，然后撤走了旗帜。韩国军方通过监视设备捕捉到了这一情景。 韩国军方认为，朝鲜挖设陷阱，是为了让韩美联合部队驾驶战车驶向北方时战车陷入而不能启动。但联参本部人士表示：“朝鲜建造反坦克坑并不意味着今后不会引发战争。朝鲜随时可以在短时间内推平土城，填平反坦克坑，打造南侵路线。”联参本部人士评价说：“反坦克坑完全没有军事效用。插上人工旗是为了表明南北断绝及切断措施已经结束，该地区是自己的领土。” 韩国军方内外有分析认为，朝鲜切断公路、铁路并筑起防御墙，其部分目的是因为向俄罗斯大规模派兵等内部动荡加剧有可能导致“脱北”者，因此要事先切断这条路线。

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