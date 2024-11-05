哈里斯“首位女总统”VS特朗普“重现2016”. November. 05, 2024 08:09. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 对美国乃至世界局势产生巨大影响的“2024年美国总统选举”将于当地时间5日拉开帷幕。 如果民主党总统候选人兼副总统卡梅拉•哈里斯当选，将树立美国历史上首位女总统、亚裔黑人总统的里程碑。相反，如果共和党总统候选人兼前总统唐纳德•特朗普获胜，“美国优先主义”的复活将正式化。 截至3日，约有7800万人参加了事前投票，到当天现场投票为止，预计共有1.6亿人行使投票权。因此，继2020年之后，很有可能创下历史最高投票率。 现场投票将于美国东部时间5日0时（韩国时间5日下午2时）在人口只有13人的新罕布什尔州小镇“迪克斯维尔诺奇”开始，直到6日凌晨1时在阿拉斯加州关闭投票箱为止。投票结束的5日下午6点，以印第安纳和肯塔基州为开端，还将进行开票。 在美国大选中，不是总票数，而是各州获胜者确保的选举人团超过全体（538名）的一半（270名），才能确定当选。关系到93名选举人团的“7大摇摆州”（宾夕法尼亚州、佐治亚州、北卡罗来纳州、密歇根州、亚利桑那州、威斯康星州和内华达州）将决定大选胜负，因此，如果摇摆州的支持率差距较大，最快将于6日凌晨（韩国时间6日下午）决出胜负。 但是，有观测认为，在所有摇摆州，双方将展开激烈的拉锯战，因此，要想显现出胜负轮廓，还需要几天时间。在2020年大选中，美国主要媒体花了4天时间公布胜者。也有不少人担心，像上次大选一样，会出现不服结果或支持层发生冲突的事态。 特朗普候选人3日在宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、佐治亚州等3个摇摆州巡视，强调“纠正腐败的美国”。哈里斯候选人在同一天的密歇根游说中表示“胜利的动力在于我们”，对胜利充满信心。

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