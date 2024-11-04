“死亡天鹅”在韩美日战斗机的护卫下，在济州附近举行应对朝鲜挑衅的联合打击演习. November. 04, 2024 08:00. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美日三国3日在韩半岛附近动员美国空军B-1B战略轰炸机进行了联合空中演习。这是针对10月31日朝鲜强行发射“火星-19”新型洲际导弹，进行了警告性武力示威。这也是韩美日三国继今年4月朝鲜试射新型极超音速中程弹道导弹挑衅后，时隔7个月再次举行联合空中演习。 据韩国军联合参谋本部透露，当天的演习是在济州东方韩日防空识别区重叠区上空进行。被称为“死亡天鹅”的美国空军B-1B轰炸机、韩国空军的F-15K和KF-16战斗机、美国空军的F-16战斗机、日本航空自卫队的F-2等参加了演习。据悉，此次演习的内容是，B-1B轰炸机在韩美日战斗机的护卫下前往计划好的演习空域，迅速、准确地打击假想目标。 B-1B是超音速战略轰炸机，最高速度为音速的1.25倍（时速约1530公里），最远可以飞行1.2万公里，发生紧急情况时，从关岛基地飞到韩半岛只需2个小时。B-1B虽然不运用核武器，但最多可以装载5吨至7吨的武装，可以装载比B-2隐形轰炸机和B-52轰炸机更多的精密诱导炸弹和空对地导弹等。 今年4月朝鲜向东部海域发射新型极超音速固体燃料洲际导弹时，韩美日三国也曾动用美国空军的B-52战略轰炸机在济州东南方向上空举行联合空中演习。韩国军联合参谋本部一名官员表示：“韩美同盟为应对朝鲜的核、导威胁的高度化，表现出了通过‘一体型延伸威慑’的执行力和韩美日安保合作的强烈应对意志。” 在这种情况下，韩美军方最近接连公开了美国空军的“死神”（MQ-9）无人攻击机联合轰炸演习，引起了人们的关注。美国印度太平洋司令部最近在网站上公开了10月30日在韩国实施的“死神”和韩国空军F-15K战斗机联合精密打击演习的照片。 两天后，韩美还公开了韩国空军的高空无人侦察机“全球鹰”提供目标情报后，“死神”在最短时间内用制导炸弹轰炸地面相关目标的演习。 “死神”曾多次参加清除敌国首脑部或恐怖组织指挥部的作战，因此被评价为“空中暗杀者”，也是目前最强大的“杀手无人机”。韩国军方相关人士表示：“这是在警告朝鲜，如果朝鲜对韩国使用核武器，其指挥部将会溃灭。朝鲜也会密切关注‘死神’在韩半岛的训练动向。”

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