“乌克兰想要155毫米炮弹”……韩国就武器支援陷入两难境地. October. 30, 2024 07:46. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 记者29日获悉，作为朝鲜向俄罗斯派兵的对应措施，韩国政府正在讨论向乌克兰支援155毫米炮弹的方案。政府认为，如果向乌克兰提供杀伤性武器，最优先选项是155毫米炮弹。虽然目前优先讨论的是通过美国迂回支援，但如果确认朝鲜派兵规模迅速增加或俄罗斯向朝鲜转让尖端军事技术，不排除直接支援的可能性。尹锡悦总统在当天的国务会议上强调：“俄朝非法军事勾结是对国际社会的重大安全威胁。这是有可能危害我国安全的严重事件。” 政府消息人士当天表示：“朝鲜大规模派兵，我们的共识是也应该为国际社会作出负责任的贡献。乌克兰直到最近一直要求支援155毫米炮弹。”另一政府消息人士也表示：“最终判断要由国家安全保障会议决定。以军队为中心，正在具体讨论是否像以前一样通过美国迂回支援还是直接支援，以及提供多大规模的支援等。” 朝鲜不顾国际社会的一再警告，派兵速度快于预计，朝鲜军队即将投入乌克兰战场，而且俄罗斯正在越过红线向朝鲜转移军事技术等，都成为韩国政府宣布考虑支援155毫米炮弹的理由。国家情报院评价说，俄罗斯已经转让了敏感的军事技术之一军事侦察卫星技术。国情院当天向国会情报委员会报告说：“朝鲜似乎做好了准备，通过购买尖端零部件和与俄罗斯的技术合作，再次发射5月失败的侦察卫星。” 韩国政府另一高层消息人士表示：“如果我们向乌克兰提供杀伤性武器，俄罗斯很有可能以此为名堂而皇之地向朝鲜提供洲际弹道导弹重返技术等，这是最令人担忧的部分，同时，也不能对与韩半岛安保直接相关的朝鲜派兵袖手旁观。”据解释，韩国去年曾通过美国迂回支援50万发155毫米炮弹，它也是乌克兰目前最优先要求的武器，因此具有象征性，负担也较轻。 但是，如果决定支援155毫米炮弹，预计在野党将强烈反对。共同民主党前一天也明确表示反对，称“应该慎重对待向乌克兰援助杀伤性武器问题。如果随意处理，可能会危及韩半岛的安全，导致紧张局势加剧。”

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