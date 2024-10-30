必须慎重考虑对乌克兰提供杀伤性武器援助. October. 30, 2024 07:39. . 据悉，随着朝鲜军队参加俄罗斯-乌克兰战争日期的临近，韩国政府把向乌克兰支援155毫米炮弹作为首要对策，正在研究迂回支援或直接支援的方式。乌克兰政府此前最希望韩国支援的武器也是155毫米炮弹，政府去年已经以填补美军空武器库的方式迂回支援了数十万发。 自18日国家情报院公布“确认朝鲜派遣特种部队”以来，韩国政府连日来不断发出强硬信息，表示“绝不会坐视不理”。总统办公室表示，必要时将考虑向乌克兰提供攻击性武器，尹锡悦总统也表示：“将根据朝鲜军队的活动情况，研究提供杀伤性武器。”在这种氛围下，支援155毫米炮弹事实上似乎已成定论，只剩下支援方式的问题。此外，政府甚至还提到派遣韩国军参观团或国情院对朝专家。 政府的这种强硬信息和应对动向稍有不慎就会引发不必要的争议和负面效果。当然，为了防止朝俄合作加速，从先发制人警告层面有必要发出严厉的应对信息。但情况反而朝着朝鲜军队提前投入战线的方向发展。不管政府采取何种方式，如果现在公然向乌克兰支援杀伤性武器，有可能导致此前最担心的俄罗斯尖端武器技术提前向朝鲜转移的结果。 从国际社会的动向来看，向乌克兰支援武器和参与战争也应该非常慎重。在距离总统选举还有一周的美国，如果前总统特朗普当选，很有可能中断对乌克兰的军事支援。即使副总统哈里斯当选，国会的壁垒依然很高。最近，德国政府也大幅削减了明年对乌克兰的军事援助预算，欧洲国家似乎也在与乌克兰战争保持距离。 况且，大多数韩国国民也对向乌克兰支援武器持否定态度。韩国盖洛普上周的舆论调查结果显示，66%的人回答“应该仅限于非军事支援”，还有16%的人回答“不应进行任何支援”，赞成武器等军事援助的答复只有13%。混乱局势中，肩负着严峻的安保课题。政府的嘴巴和举止都应该沉稳。现在是慎重管理信息、制定周密战略的时候了。

한국어