“宇宙大明星”后辈，与憧憬的姐姐一起再次登台演出. October. 29, 2024 08:24. by 李智允记者 leemail@donga.com. “基民是当今世界上备受尊敬的舞蹈演员。来韩国之前，我向巴黎歌剧院芭蕾舞团的同事们炫耀说要和‘宇宙大明星’基民•金一起去演出。” “世恩姐姐是我上小学时一直追着‘一起跳舞吧’的憧憬对象。纯血统主义较强的巴黎歌剧芭蕾舞团之所以增加了韩国团员，得益于世恩姐姐的活跃。” 将在下月1日和3日在首尔瑞草区艺术殿堂歌剧院举行的国立芭蕾舞团《舞姬La Bayadere》中担任主人公的法国巴黎歌剧院芭蕾舞团的Étoile（首席舞蹈演员）朴世恩（35岁）和俄罗斯马林斯基芭蕾舞团首席舞蹈演员金基民（32岁）这样说道。这是两人在27日艺术殿堂接受采访时所说的话。两人时隔14年作为搭档见面的消息传开后，每场约2000席规模的门票在3分钟内售罄。两人最后一次合作是2010年环球芭蕾舞团的《舞姬》。 在所属芭蕾舞团的赛季演出如火如荼的时候，两人决定抽出时间登上此次舞台的理由是什么呢？两人异口同声地表示：“第一次一起跳舞的地方是15年前的国立芭蕾舞团，因此意义更加深远。尤其是在韩国能够出演全幕芭蕾，真的非常高兴。”金基民笑着说：“在2010年的《舞姬》中，我的野心太大了。这次我会在后面好好支持姐姐，让姐姐的舞蹈更加突出。” 两人在2011年双双进军欧洲，一跃成为世界级舞蹈演员。当年分别加入马林斯基芭蕾舞团和巴黎歌剧院芭蕾舞团的金基民和朴世恩在2015年和2021年成为所属芭蕾舞团历史上首位东方人首席舞蹈演员。在被称为舞蹈界奥斯卡奖的“Benois de la Dance”中，金基民和朴世恩分别于2016年和2019年获得了最佳舞蹈演员奖。 两人合作的《La Bayadere》在法语中是“印度舞姬”的意思。该剧以古代印度为背景，讲述了印度寺院的舞姬尼基娅和战士索洛尔之间的悲剧性爱情。朴世恩和金基敏将分别饰演尼基娅和索洛尔。此次是第四次出演《舞姬》的朴世恩对至今为止出演同一作品近100次的金基民赞不绝口。 “有发自内心的感觉，对作品的所有版本都进行了诠释。2015年基民在巴黎歌剧院芭蕾舞团跳完《舞姬》后，同事们回看了基民的视频。我记得当时他虽然受伤了，但舞跳得好的样子让同事们很吃惊。” 对于梦想成为世界级芭蕾明星的韩国舞蹈演员来说，两人是榜样。朴世恩入团后，目前巴黎歌剧院芭蕾舞团的韩国舞蹈家增至7人，芭蕾舞演员全敏哲将加入马林斯基芭蕾舞团。朴世恩表示，“后辈们的身体条件和技术都在大幅提高，因此很难提出建议。干艺术这一行，必须由本人亲自去找到正确答案。”金基民这样回答。 “如果梦想只停留在一个阶段的话，只能成为单调的艺术家。希望不要害怕其他方向。作为前辈，我会努力营造这样的环境。”

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