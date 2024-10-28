在特朗普身上下注的金正恩-普京“派兵赌博”……日益扩大的美国总统选举“安保变数”. October. 28, 2024 09:53. . 朝鲜外务省副相25日就朝鲜向俄罗斯派兵一事通过朝鲜中央通讯社表示：“如果有这样的事情发生，那将是符合国际法规范的行动。”这实际上是承认了派兵。此前，俄罗斯总统普京也提到了战争时明确提出相互军事援助的朝俄“全面战略伙伴关系”条约第四条，委婉地承认，“依靠这一条约做什么、怎么做取决于我们。”乌克兰情报总局表示，在俄罗斯库尔斯克地区发现了朝鲜军人的身影。处处可见朝鲜军人被投入前线的情况。 朝鲜和俄罗斯承认派兵一事，表明派兵程序正在迅速进行，已经到了难以阻挡的地步。特别是，俄罗斯似乎认为，随着被评价为冷战时期同盟复活的俄朝新条约在俄国家杜马得到批准，确保了派兵正当化的根据。由此，在乌克兰军队8月发动突袭、部分占领的俄罗斯西南部库尔斯克战线，朝鲜军队从“对受到入侵的同盟进行军事援助”的角度投入战斗已成定局。 朝俄的这种派兵速度战，可以看作是针对11月5日美国总统选举后国际安全格局变化的赌博，即朝鲜国务委员长金正恩和普京实际上把全部赌注押在前总统特朗普的当选上。以与两人“兄弟情”而自豪的特朗普一直承诺，如果当选，将在24小时内结束乌克兰战争。普遍认为，特朗普结束战争的解决方案是施压要求停止对乌克兰的军事支援，并以现交战线为标准承认占领地。也就是说，朝鲜军队的参战可以创造这种有利的终战条件。 现在距离美国总统选举只剩下不到10天的时间，但局势依然扑朔迷离。特朗普当选的可能性也是五五之分，全世界担心的“特朗普风险”，在金正恩和普京看来倒是“绝佳的机会”。在蹂躏邻国主权的侵略战争中，金正恩政权支援了武器还不够，还要送上兵力作为“炮灰”，其无情令人咋舌。总有一天会付出代价的。不过，对于韩国来说，应该周密应对美国总统选举后世界局势剧变的可能性。最重要的是，不能无意中被牵着鼻子走，卷入连同盟都可能会脱身的战争。

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