90%的医科大学教授表示：“如果持续出现医疗空白，明年将无法担任高考面试官”. October. 28, 2024 09:57. by 吕根浩记者 yeoroot@donga.com. 到明年，医科大学扩招导致的医疗空白事态将持续8个月，在此情况下，全国医科大学教授10人中有9人表示：“如果目前的医疗状况持续下去，明年没有余力以面试官等身份参与高考录取。” 全国医科大学教授协议会和全国医科大学教授紧急对策委员会最近以全国40所医科大学的3077名教授为对象进行了问卷调查，结果显示，对于“如果目前的医疗状况持续下去，是否有余力作为面试官参加2025学年度高考录取”的提问，89.8%的应答者回答“没有余力参与”。 对于教育部禁止医大学生休学的行政指导（有条件地批准休学），98.7%的受访者表示，“这是侵害大学自主性的错误措施。”回答“必要措施”的人仅占0.5%。对于将医科大学教育从6年缩短到5年的教育部方案，97.8%的人回答“这是降低医学教育水平的措施”，回答“必要措施”的人只有0.6%。 另外，对于教育部关于医学教育评价•认证的施行令的修订，96.5%的受访者表示，“应该撤回试图使韩国医学教育评价院的作用失效的判决。”教育部上月25日表示，将给在认证评价中不合格的医科大学1年以上补充完善的时间，在认证机关空白时延长现有认证，并立法预告了《高等教育机构评价•认证相关规定修订案》。 另一方面，对于教育部指示各大学修改“变更休学最终批准权者为校长”、“禁止休学超过两个学期”等具体事项，98.9%的受访者表示，“大学校规应由大学成员自主决定。”

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