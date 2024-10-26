尹锡悦的支持率，执政党支持层也分裂为“肯定48%、否定40%”. October. 26, 2024 07:54. . 韩国盖洛普昨天公布的民意调查结果显示，对尹锡悦总统履行职务的肯定评价为20%，比上周下降2个百分点。在9月第二周的调查中，该数值创下政府上台以来的最低值（20%），此后小幅上升，但这一次再次创下最低值。否定评价也比上周上升1个百分点达到70%，与9月第二周的最高值持平。在国民力量党支持层中，肯定和否定评价分别为48%和40%。执政党支持层上周的支持率为56%，随着肯定评价大幅减少，本周已不到一半。 尹总统支持率恶化的根本原因，在于围绕总统夫人金建希的各种疑惑和争议。被调查者认为“金建希问题”（15%）最多，其后依次为“经济、民生、物价”（14%）、“沟通不足”（12%）、“整体错误、独断孤行”（6%）。在回答“沟通不足”或“独断孤行”时，也包含着对金建希问题的否定看法。 总统的国政支持率无异于体现政府国政推进动力的指标。很多人评价说，20%左右的支持率已到了难以运营国政的危险阶段。据说，如果连这条线都倒塌，跌至20%以下，实际上就会处于“心理弹劾”状态。最近政界和官界认为，如果支持率停留在20%-29%，公务员就会开始不听话，连执政党也不会看总统的眼色。 事实上，金建希问题早已成为耗尽所有国政动力的黑洞。尽管如此，尹总统仍然表示，“即使有人扔石头，也要挨着往前走”，丝毫没有屈服的迹象。反而以与要求整理金建希问题的执政党代表进行一场对决的姿态，助长了执政党的内讧。在连迫切需要与在野党合作的朝小野大的国会现实都不顾的情况下，如果执政党也分裂，部分人背道而驰，那么国政将如何发展令人担心。 在尹总统回避金建希问题的期间，这种羞愧却完全由国民承担。在医政矛盾长期化、三大改革停滞不前导致疲劳感达到极点的情况下，国民对围绕金建希的各种低级言论感到厌烦。无论是为了国家，还是为了总统夫妇自己，都应该在更晚之前做出决断。国民的耐心已经见底了。

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