专家们眼中的Wegovy：“安全性高，但担心会出现胰腺炎等副作用…要防止误用和滥用”. October. 26, 2024 07:54. by 朴京敏记者 mean@donga.com. ●虽然一个月要花50万韩元左右，但依旧有着“旋风般的人气”。 丹麦制药公司诺和诺德（Novo Nordisk）开发的减肥神药“韦戈维（Wegovy）”以笔注射器形态，每周一次注射到胳膊、腹部、大腿等部位即可。每次开4周的处方药，一般每月会逐渐增加剂量，并注射。临床试验显示，注射疗程达到68周后，体重平均减少14.9%。特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克等知名人士服药的消息传开后，在韩国上市前就备受关注。 15日上午9时，在国内负责韦戈维中间流通的“Zuellig Pharma Korea”通过在线网站开始受理韦戈维订单，但访问蜂拥而至，上午10时30分左右服务器瘫痪。制药业界相关人士解释说：“由于世界范围内的物量不足，国内首次流通的数量也不充足，因此从初期开始医院、药店之间的确保竞争就非常激烈。”在首尔钟路区经营药店的一位药剂师表示：“从上市第一天开始，就接到了10通以上的咨询电话。周边药店库存已全部售罄，不知道什么时候会有追加货量。” 国内上市价格为4次用药量约37.2万韩元。但这是制药公司方面向医院和药店供应的价格，也是非医保药品，因此医院和药店可以单独制定价格。由于需求量大，供应有限，价格大幅上涨，初期交易价格一度达到50万韩元左右。目前，由于价格有所下降，首尔的售价为40万韩元至50万韩元出头。首尔九老区的一家药店表示：“一个月的用药量以52万韩元的价格销售。” 网络社区还共享着包含可以开具韦戈维处方的医院目录的所谓“圣地名单”。其中，以药价低廉而闻名的地方已经提前一周预约完毕。用药后记文章中也有“请告诉我购买处”的留言。 ●非面对面处方小伎俩登场 韦戈维是需要开具医生处方的专门医药品，成人后必须满足BMI30以上等条件才能得到处方。但是网上共享着捷径法，即使用非面对面诊疗，即使不符合标准，也可以得到处方。这是恶意利用医生们很难在网上进行BMI检查等这一点。 实际上，记者利用非面对面诊疗应用程序（APP），即使不与医生见面也可以得到处方。在应用程序中选择想接受诊疗的医院和药物种类，并填写身份证号码等后，立即与医生通话，得到了处方。实际上，虽然没有确认是否肥胖，但从输入个人信息到网上领取处方，只用了约1分钟。但是，在最近的国政监查中，食品医药品安全处处长吴裕耕表示，可以在非面对面处方对象中排除韦戈维，因此，这种捷径法能持续多久还是未知数。 服用过韦戈维的他们异口同声地表示，比现有的肥胖治疗剂效果更好。韦戈维使用者组织运营者、肥胖患者高建宇（31岁）说：“在海外看到使用韦戈维的朋友后，一在韩国上市就拿到了处方”，“与其他食欲抑制剂相比，饱腹感更快，持续时间更长。”为准备结婚而开始服药的朴某（35岁）也说：“其他肥胖治疗剂每天都要打针，所以很辛苦。我会同时进行韦戈维和脂肪分解注射等，在短期内进行集中减肥。” ●对非法海外直购进行管制 由于供应量不足，额外加钱购买韦戈维的海外直购网站也在网上共享。某网站以医院供应价2倍左右的72万韩元出售了韦戈维。记者联系了网站客服中心，客服人员说，“现在还有24份库存，每周能确保20份物量。” 但是，如果使用海外直购网站，在没有得到医生处方的情况下购买，属于非法购买医药品行为。诺和诺德韩国分公司相关人士表示：“因为是专门医药品，所以要得到医生等医疗专家的处方，遵守适当的容量和使用方法，才能将副作用降到最低。” 食品医药品安全处和关税厅最近表示，将切断韦戈维及类似肥胖治疗剂的海外直购。另外，还将管制在社交网络服务（SNS）等网上非法销售韦戈维或进行广告的行为。据食医处透露，从韦戈维在韩国上市的15日到22日的一周内，共揭发了12件违法帖子并采取了措施。食药处相关人士叮嘱道：“如果通过海外直购或网上购买韦戈维，制造、流通途径不明确，因此也有可能是假药。”

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