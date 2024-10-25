IMF：“韩国人均GDP为3.6132万美元，连续两年跑赢日本”. October. 25, 2024 08:07. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）预测，韩国人均国内生产总值（GDP）继去年之后，今年也将超越日本和中国台湾。 24日，据韩国银行透露，IMF在本月22日发表的《世界经济展望》报告中推测，今年韩国的人均GDP较去年增加1.6%，达到3.6132万美元。IMF计价的韩国人均GDP从2021年的3.7518万美元减少至2022年的3.4822万美元，去年再次恢复上升趋势。 IMF计价的今年日本的人均GDP为3.2859万美元。与去年相比减少了3.1%，与韩国的差距比去年更大。中国台湾今年的人均GDP为3.3234万美元，比去年增加2.6%，超过了日本，但比韩国少2898美元。 对于日本的人均GDP低迷，韩国银行相关人士分析称，“受日元贬值的影响，换算成美元的日本人均GDP相对较低，考虑到日本最近的低增长趋势，出现了这样的数值。” 但据推测，今年适用购买力平价指数（PPP）的人均GDP，中国台湾（7.9031万美元）将大幅超过韩国（6.296万美元）。PPP不是以各国货币为单位计算的GDP单纯换算成美元，而是同时反映物价水平的数值。通常，本国物价比其他国家低，如果可以用同样的金额购买更多的财物和服务，以PPP为准的人均GDP就会很高。 此外，IMF还预测称，到2027年韩国人均GDP或将首次突破4万美元大关。以今年的预测值为准，人均GDP超过4万美元的国家有卢森堡（13.523万美元•第1位）、美国（8.66万美元•第6位）等28个国家。

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