安重根义士留下的“独立”遗墨时隔15年再次回到韩国. October. 24, 2024 08:20. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 安重根义士（1879~1910年）在1910年2月被处决之前，在旅顺监狱留下了写有“独立”的亲笔遗墨（生前留下的字•照片）。字体左侧有无名指被截断的安重根义士的手掌印。旅顺监狱看守设乐正雄从安重根义士手中接过，目前由日本龙谷大学收藏。 包括该遗墨在内，位于龙谷大学的安重根义士的4件遗墨时隔15年再次来到韩国。韩国历史博物馆将从24日开始举办纪念安重根义士在哈尔滨义举115周年的“安重根书”特别展。在此次展示会上，包括来自日本的遗墨和韩国的遗墨在内，安重根义士殉国前写的18件遗墨（13件宝物）将迎来参观者。 堪称遗墨中佼佼者的“独立遗墨”被布置在展厅的中心空间，吸引了人们的视线。从简练书写的两个字的笔迹中可以感受到力量。遗墨上写着“国家安危，劳心焦思”，展现了安重根义士的国家观和爱国心。“黄金百万两，不如一教子”遗墨包含了重视教育的安重根义士的哲学。安重根义士1906年在平安南道南浦设立了三兴学校等，致力于人才培养。 “为国献身，军人本分”展现了作为大韩帝国义兵果断起事的安义士的心态。“志士仁人，杀身成仁”则包含着安重根义士牺牲自己实现大义的坚定意志。 除了字迹之外，还展示了50多件展示安重根义士生活的资料，可以了解安重根义士将恢复国家主权的意志付诸实践的过程。韩国历史博物馆馆长韩秀（音）表示，“希望此次展览能够成为回顾从爱国启蒙运动到哈尔滨义举的安义士行动的契机。”该展览将持续到明年3月31日。免费入场。

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