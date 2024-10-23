乌克兰媒体：“朝鲜准备在乌克兰前线发动军用气球攻击”. October. 23, 2024 08:42. by 趙은아 achim@donga.com. 据乌克兰媒体《RBC乌克兰》当地时间21日报道，朝鲜军队正在准备在乌克兰前线与俄罗斯军队一起发动“军用气球”攻击。有观察人士认为，朝鲜可能会发挥向韩国飘送垃圾气球的经验，扰乱乌克兰防空网或施放生化武器。 据RBC乌克兰等媒体报道，在俄罗斯南部库尔斯克州科穆托夫卡地区部署了40名朝鲜军教官和50名俄罗斯官兵。在那里，朝鲜军人向俄罗斯军人传授用于军事目的的气球使用方法，俄罗斯军人则向朝鲜军人传授现代步兵战斗相关战术。有评价认为，这是表明朝鲜和俄罗斯之间军事合作得到加强的又一事例。 此外，还有报道称，朝鲜工人参与了俄罗斯军队占领的乌克兰东部顿涅茨克等地的建设工作。美国媒体“自由亚洲电台”18日援引乌克兰军队特殊作战部队下属的民族抵抗中心的话报道说：“朝鲜工人们正在俄罗斯占领下的乌克兰地区进行建设工作。这项工作还包括了特定防空网结构的工程整备工作。” 在乌克兰的俄罗斯占领区插有朝鲜“共和国旗”的照片也通过亲俄罗斯倾向的社交媒体账号传开。有分析认为，这是俄罗斯方面为了宣传战而散布的，但其真伪尚未得到确认。

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