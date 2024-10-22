“连接历史名胜，激活商圈”，拥有600年历史的南大门市场将焕然一新. October. 22, 2024 08:16. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔代表性传统市场“南大门市场”将成为和南山、崇礼门等历史名胜相连的空间。 首尔市21日表示，将以因设施落后、流动人口减少等而陷入困境的南大门市场为对象，通过城市空间革新促进商圈活性化。南大门市场是拥有约 600 年历史的韩国代表性传统市场。首尔市相关人士表示：“在大型化、高级化的购物中心趋势下，为了保存传统市场并可持续发展，正在探索发挥传统市场固有的零售流通作用的同时，履行社区空间功能的空间创新方案。” 目前，首尔市作为该计划的一环，正在选定连接南大门市场和附近的南山、崇礼门等历史文化名胜的基本计划及妥当性劳务企业。如果该项目得以推进，将整顿从南山连接到南大门市场的素月路和小波路、会贤洞胡同街约1.6公里路段的步行环境。另外，还计划利用素月路不常用的地皮，为市场访客和商人建立“市场文化振兴中心”。中心上部将装饰成屋顶公园，成为可以欣赏南大门风景的休息空间。 为了让外国人感受到韩国的“传统市场感性”，还将整顿基础设施。计划将南大门市场胡同街重新打造成想步行的地面模式，并设置感性空间照明和装饰物等，打造充满魅力的步行感性空间。另外，2018年以后被闲置的转运站（临时收集垃圾的地方）用地将利用地下空间，为南大门市场访客打造休息空间。 首尔市以南大门市场为起点，在东大门市场、马场畜产品市场、清凉里一带市场等其他传统市场也考虑到与周边地区的联系，正在制定城市空间综合计划。首尔市相关人士表示：“今后首尔市内其他传统市场也将扩大适用这种事业，在维持市场固有认同感的同时，制定与周边地区共同发展的方案，并持续推进建立充满活力的传统市场。”

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