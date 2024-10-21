“没有政府介入、根据50个变数推算医生人力供需”……核心是医政间的信任. October. 21, 2024 08:22. . 在“医科大学（医学院）扩招2000人”引发的医政矛盾看不到尽头的情况下，《东亚日报》前往荷兰和日本，采访了医生估算及培养体系。荷兰有医疗人力供需推算机构（ACMMP），日本运营着厚生劳动省下属的医生供需分科委员会。虽然荷兰的ACMMP得到政府预算支援、日本的委员会设在政府旗下，但它们的共同点是独立运营，政府没有任何介入。 荷兰ACMMP由包括2名医生在内的数学、劳动、教育、数据等多个领域的15名专家组成。他们与140多名各医疗行业的专家合作，每3年推算一次适当的医疗人力。据悉，不仅利用新养成人力、医生养成时间、平均工作时间等基本变数，还利用传染病发生的可能性、高龄化导致的医疗需求等未来变数等共50种数据。该机构只收集2年以上的数据，在精密推算上下了很大功夫。该机构坚持“长期规划、经常估算”的原则，其结果得到政府和医学界的尊重。 日本从2008年开始增加医科大学招生名额，通过透明的讨论和逐渐的扩招，避免了像韩国一样的社会矛盾。包括13名医生在内，共由22人组成的医生供需分科委员会每次会议都会公开发言人名单和包含主要发言的会议记录。以这样的客观根据为基础，在17年间逐渐增加了1778名医科大学名额，今年达到了9403名。 参与医生供需推算的荷兰和日本的专家们强调：“如果不透明地公布医科大学扩招规模的决定过程和根据、积累信任，就不能得到医疗界的同意，也不能说服国民。”韩国政府2月突然公布比日本17年间增加的医科大学名额更多的2000人，却未能说清楚政策判断的根据。医政悬案协议体和各医科大学名额分配委员会的会议记录也没有留下。晚些时候宣布将成立医疗人力供需推算委员会，但由于医政间的信任破裂，医疗界拒绝参与。由于政府从医大扩招的第一个纽扣开始就扣错了，现在医疗改革本身正在丧失动力。

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