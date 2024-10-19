继朝野协商机制之后，人力推算委员会也停了……医政矛盾回到零点. October. 19, 2024 07:17. . 医疗界最终将不参加讨论适当医生规模的医疗人力供需推算委员会。此前，政府曾表示，将在年内成立医疗人力推算委员会，其中过半数将由医生、护士、韩医师、药剂师团体等推荐的专家担任，但直到专家推荐截止日期18日，医疗界仍拒绝推荐。实际上，已难以在年内成立。朝野政党达成协议的朝野医政协商机制，也因执政党和政府之间出现不和谐音，已经漂流了一个多月。已持续8个月的医政矛盾还没有结束。 由于医科大学扩招引发的医政矛盾，韩国社会需要支付的费用正在增加到无法承担的程度。首尔大学等被称为“四大医院”的高级综合医院，由于专攻医生的脱离，诊疗和手术减少，仅今年上半年就出现了2135亿韩元的赤字。这些医院去年都取得了纯利润。10家国立大学医院今年上半年损失4127亿韩元，因新冠疫情而累积的赤字幅度进一步扩大。 为解决医疗空白，国库投入也在增加。投入紧急诊疗体系运营、修炼医院工资支援等的健康保险财政接近2万亿韩元。17个市、道为维持紧急诊疗体系而编制的灾难管理基金也超过1000亿韩元。如果不是医政矛盾，本来不需要这些财政。 由于医政矛盾长期化，医疗系统出现了故障，患者的痛苦正在加重。尽管如此，政府和医疗界已经连续8个月围绕“医大扩招2000人”问题反复展开像录音机复读一样的攻防战。政府除了哭求医疗界参与朝野医政协商机制和医疗人力推算委员会外束手无策，同时“每年需要增加4000名”“可以教育7500名医大学生”等违背常识的发言，又引起了人们对对话诚意的怀疑。医疗界也同样软弱无力，只是坚持取消明年的扩招，之后再也没有拿出蓝图。是按照政府的主张增加医生人数，还是按照医疗界的主张撤回医大扩招，因医政矛盾而受损的医疗系统已经失去自行恢复的时间。在政府和医生双输的斗争中，只有患者越来越忧心似焚。

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