韩江将出席17的PonyChung创新奖颁奖典礼，有望成为诺奖获奖后的首个正式活动. October. 15, 2024 08:32. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 17日举行的“PonyChung创新奖”颁奖典礼有望成为小说家韩江（54岁•照片）获得诺贝尔文学奖后的首个正式活动。 此前的14日，据出版界透露，韩江通过一家出版社表示，“将出席PonyChung创新奖颁奖典礼。”PonyChung财团上月19日选定韩江为第18届PonyChung创新奖获奖者。PonyChung财团（理事长郑梦奎）是为纪念已故HDC集团名誉会长郑世永而于2005年成立的，财团一直以来都开展人文学领域支援等活动。颁奖典礼将于17日下午5时在首尔江南区IPARK大厦PonyChung大厅举行。 据悉，韩江14日上午对某出版社相关人士表示：“出席PonyChung创新奖颁奖典礼是之前已经确定的行程，所以会参加。”财团相关人士也表示：“目前还没有听说不参加等情况，所以据我所知，将按原计划进行。”韩江表明了参加PonyChung颁奖典礼的意向，预计可以听到更详细的获奖感言和近况。出版界相关人士表示：“这可能会成为韩作家发表诺贝尔文学奖获奖感言的场合。” 此前，韩江在获奖消息传出的第二天11日上午，通过父亲小说家韩胜源表示：“俄罗斯、乌克兰、以色列、巴勒斯坦战争非常激烈，每天都有尸体被运走，能举行什么宴会呢？”同一天晚上10点左右，她通过出版社表示不会召开记者会，并发表了简短感言，“一天之内像巨浪一样传来了温暖的祝贺，这也让我大吃一惊。真心感谢大家。”

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