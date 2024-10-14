“交通沙漠”地区老人：“如果返还驾照，生计将变得渺茫”. October. 14, 2024 08:26. by 杨口=李素贞记者 sojee@donga.com. “身处‘交通沙漠’的我们小区，听说也要交驾照？那只能无证驾驶了。在这里为了生存必须要开车。” 6日在江原杨口郡亥安面万垈里见到的金基成（63岁）说：“在给别人添麻烦之前，有把驾照还回去的想法。”从事土豆种植了30多年的他吐露说：“没有驾照就无法维持生计。” 到明年，韩国将进入每5名国民中就有1名满65岁以上的超高龄社会，而高龄者驾驶事故在最近3年里激增了近30%。对此，全国243个地方自治团体中有220个地方正在实行“高龄者驾驶证自愿返还制”，如果放弃驾驶证，将给予一定水平的补助金，但返还率仅为1%左右。 13日，据警察厅向国会行政安全委员会所属的国民力量党赵承焕议员室提交的资料显示，去年返还驾照的人共有11.2896万名，返还率为2.4%。截至今年8月，返还率仅为1.2%，减少了一半。特别是高龄驾驶者比重高、交通条件恶劣的忠北（0.8%）、忠南（0.9%）、江原、庆北（以上1.0%）等地的返还率更低。 韩国道路交通公团忠北道支部教授尹焕基指出：“在地方高龄者的移动权得不到保障的情况下。盲目鼓励主动返还驾照是天方夜谭”，“应该准备地区内呼叫巴士等需求应答型交通体系（DRT）等多种形态的交通工具。”

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