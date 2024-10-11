韩东勋：“检方‘金建希涉嫌操纵德意志汽车股价调查’必须拿出国民能接受的结果”. October. 11, 2024 07:43. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. 国民力量党代表韩东勋就尹锡悦总统夫人金建希涉嫌操纵德意志汽车股价一事表示：“检察机关必须拿出国民能够接受的结果。”韩东勋在接受记者采访时，被问到“预计检方会对德意志汽车事件作出不起诉金建希决定”相关问题，做出了上述回答。党内有人分析称，“事实上是在要求起诉”。 韩东勋10日在仁川市江华文化院结束现场最高委员会会议后接受记者采访时表示：“不知道检方有什么计划。”韩东勋对于检方就金建希收受迪奥包事件做出无嫌疑结论一直强调“国民眼界”并要求道歉，当天首次就操纵股价的疑窦表明想法，进一步提高了关于金建希问题的要求水平。 韩东勋就金建希公开活动一事表示：“这难道不是当初在大选中向国民承诺的内容吗？只要遵守就可以了。需要符合国民眼界的政治的话，只是说说而已。”金建希在2021年12月底就虚假履历争议向国民道歉后表示：“将只忠实于妻子的角色。” 执政党内亲韩东勋派核心人士表示：“尹锡悦总统接受了韩代表单独会见的请求，总统室表示将在10月16日再补选后见面。在这种情况下，韩代表向尹总统准确地传达了有关金（建希）女士的民心。”也就是说，韩东勋在单独会面之前，表明了把金建希问题纳入核心议题的明确意志。 继前一天之后，总统室对韩东勋的发言再次表示“无可奉告”，表示不会公开作出回应。这可以解释为，既对党政矛盾显得加剧感到忧虑，同时表示可以通过单独对话讨论的问题没有必要提前搞对立。 执政党内也有人批评韩东勋连续两天公开谈及金建希问题。尹相现议员批评称：“如果不是随声附和于妖魔化金女士的工作，就应该克制自残性发言。”一名亲尹锡悦派议员说：“总是在内部开枪。”

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