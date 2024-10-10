曹溪宗来到9•11现场，“克服悲伤走向希望之路”. October. 10, 2024 07:30. by 金宝拉记者、纽约=林宇善 常驻记者 purple@donga.com. “对9•11恐怖袭击事件中牺牲者的记忆让我们意识到了和平的珍贵。” 包括大韩佛教曹溪宗总务院长秦禹大师在内的约70名曹溪宗所属僧人8日（当地时间）来到美国纽约曼哈顿南部的“9•11纪念公园”，慰问了牺牲者的灵魂。这里是因2001年的9•11恐怖袭击事件而倒塌的世界贸易中心旧址上建成的纪念公园。僧人们向刻有韩国人牺牲者李贤俊名字的地方献了花。 秦禹大师当天朗读了追悼词，并表示：“这里承载着过去的悲伤，同时也是寻找新的希望与和解之路的地方”，“正如佛祖所说，慈悲是所有生命的基础。”他还强调称，“让我们携手并进，超越差异，共同走向和平与和谐的未来。” 以秦禹大师为中心的曹溪宗美国访问团为普及善冥想来到了纽约。当天访问曼哈顿联合国总部时，他还向联合国事务总长安东尼奥•古特雷斯方面提交了内容为“世界冥想日”的书函。 信中写道，“全球经济差距、环境危机、社会政治紧张日益加剧。在这种情况下，要想实现幸福与和平，必须实现精神文明的革新”，其中包括强调“善”重要性的内容。另外，信中还强调，最近曹溪宗在首尔举办的国际善冥想大会约有3万人参加，全世界对冥想的关心达到高潮。因此，反复强调，联合国应该制定“世界冥想日”，为全世界人民创造享受冥想的机会。 曹溪宗美国访问团计划截止到13日在纽约一带举行《2024韩美传统佛教文化交流》活动。这是宣传以传统修行法“看话禅”为基础的善冥想、韩国佛教文化等的场合。此外，还将举行善冥想特别讲座、燃灯会体验活动、寺庙饮食演示、纽约佛教寺庙圆觉寺创建50周年纪念法会等多种活动。

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