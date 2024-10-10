政府不能人为调整工程费用. October. 10, 2024 07:29. . 尹锡悦总统今年初在民生讨论会上宣布《1月10日住宅供应对策》时曾表示：“将彻底放宽再开发和重建的限制。”当时对策的核心是，重建30年以上的公寓时，实际上要跳过安全诊断程序。政府6月表示，将时隔10年恢复企业结构调整（CR）房地产投资信托证券。进入8月以来，包括推进《重建再开发特例法》在内的《8月8日住宅供应对策》和企业运营的20年以上长期租赁住宅卡，接连被拿了出来。 因为，以首尔等首都圈市中心地区为中心，房价异常上涨后，有必要加快供应速度，稳定房价。 但是有分析称，每当出台这些对策时，都会错过一个重要的问题。那就是工程费用问题。无论政府如何推进，如果民间不采取行动，只能是空洞的对策。阻止民间行动的是不断上涨的工程费用。 韩国建设技术研究院发表的工程费指数在2020年将年平均值设定为100，去年已升至127.90。今年从2月到6月，连续5个月超过130。8月份也是129.71。在全国再开发和重建现场，到处都因工会和施工公司之间的工程费增加矛盾而闹得沸沸扬扬。 政府不可能不知道这一点。应该苦恼了很久吧。这就是本月初出台的工程费用对策的结果。引人注目的是水泥进口援助。国内水泥价格从2021年的每吨7.88万韩元上涨到去年的11.2万韩元，上涨了40%以上。也就是说，如果诱导进口水泥，这种上升趋势就会停止。这是再次打出了“供给”牌。 但建设公司为什么到现在为止都不进口水泥呢？简单来说就是因为没什么好处。水泥和半导体不一样。因为体积大，要进口或出口的话，运费非常高。距离较近的中国将成为唯一的进口国，但连这个也不划算。即使政府支援水泥储藏设施和流通设备许可，能否得到解决还是个疑问。 最终是二者选一。首先，有可能会与政府的意图相反，无法实现进口。剩下的就是进口价格非常低廉（劣质）的水泥，即使考虑到昂贵的运输费用，也能降低工程费用。政府表示要强化进口水泥的质量认证，解决安全问题。要想进口足以影响国内水泥市场的有意义的规模，并不是一件容易的事情。 政府对策，重要的是设定目标。有必要考虑，将已经上涨的工程费用作为人为调整的目标是否正确。这与禽流感流行时进口西班牙产鸡蛋、为了控制白菜价格进口中国产白菜不同。如果进口水泥后工程费不下降，到时候就不能像要求移动通信公司“降低通信费”一样吧? 还不如政府齐心协力寻找在目前情况下最有效地提高住宅供应速度的方案。例如，为了弥合施工公司和工会之间的矛盾，提高各地方自治团体已经设立、但目前有名无实的城市纷争协调委员会的利用率，也是其中之一。想要多收一分施工费的施工公司和想便宜建设公寓、提高收益性的组合出现分歧，是理所当然的。而且，像现在这样工程费用负担大的时候，双方的意见必然会更加尖锐地分歧。 如果政府或受政府委托的人能够起到适当的仲裁者作用，那么可以意外地快速到达市中心住宅供应的目的地。

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