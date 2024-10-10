朝鲜实施“切断对南联系”的要塞化工程……要为应对偶发冲突做好万无一失的准备. October. 10, 2024 07:29. . 朝鲜昨天宣布“永久切断和封锁南方边境”，表示将彻底切断与南方连接的道路和铁路，用坚固的防御构筑物进行要塞化工程。朝鲜军总参谋部主张，“这是为了彻底分离我们共和国的主权行使领域和大韩民国领土而采取的实质性的军事措施”，并声称，为了防止“误会和偶发性冲突”，已经通知了美军方面。但是，昨天在停战线北方地区没有发现特别的施工动向。 有分析认为，朝鲜军方宣布切断边境，是想根据朝鲜国务委员长金正恩的“敌对两国”宣言，使南北之间的断绝措施更加实质性地显现出来。朝鲜从今年年初开始，在京义线、东海线道路上埋设地雷，拆除铁路，在非军事区设置了被推测为反坦克障碍物的隔离墙。此次宣言是将此前没有特别发表就展开的对韩分离、障碍化工作正式化，进一步加强这种要塞化工作。 虽然朝鲜提出“彻底分离两个国家”，但也在其对外信息中捕捉到了模糊的信号。此次朝鲜称韩国为“大韩民国的领土”，但又称自己“我们共和国行使主权的领域”，暗示着领土概念尚未整理好。朝鲜于7日至8日举行最高人民会议，宣布修改了部分宪法，但并未提及删除当初预告的统一概念或新设领土条款。这可能是路线急剧转换不顺利的征兆。 金正恩最近也接连发出了巧妙的双重信息。金正恩7日在一次演讲中威胁要对韩国使用核武器，但同时表示：“说实话，我们完全没有攻击韩国的意思。以前有过解放南方、武力统一等说法，现在不感兴趣。”这是似乎要软化韩方强有力的核应对气势的态度。这究竟是对遏制力充满自信、假装游刃有余的有核国家，还是对加强韩美核遏制力抱有警戒心理，还有待观察。 朝鲜今后很有可能会扩大要塞化工程或在相关地区驻扎军队等，展开更具攻击性的行动，使军事紧张达到高潮。此次，朝鲜军为防止误判引发的偶发性冲突，采取了事先向美军通报的形式。朝鲜是想把引发军事分界线一带紧张乃至假装偶发冲突的挑衅责任转嫁给韩国。韩国军队现在应该表现出特别的应对态势和冷静的危机管理能力。

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