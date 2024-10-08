“同岁好友”黄仁范和金玟哉在国家队比赛前双双进球. October. 08, 2024 08:25. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国男子国家足球代表队的“1996年出生的同岁好友”黄仁范（费耶诺德队）和金玟哉（拜仁慕尼黑队）在与约旦队进行A级比赛之前，在所属俱乐部中双双尝到了进球的滋味。 6日，荷兰足球甲级联赛费耶诺德队的中场球员黄仁范在与特温特的2024~2025赛季常规赛比赛中，在球队1比0领先的上半场第43分钟，左脚远射破门，将比分改为2比0。黄仁范自上月从贝尔格莱德红星队（塞尔维亚）转会到费耶诺德队后，在第三次出战的常规赛比赛中攻入了首粒进球。刚加入费耶诺德队就占据主力位置的黄仁范被球队和球迷评选为“9月最佳球员”，正在迅速融入球队。随着当天球队以2比1获胜，成为决胜球主人公的黄仁范表示，“享受着在费耶诺德的所有瞬间。” 德甲拜仁慕尼黑队的后卫金玟哉在7日与法兰克福队的联赛比赛中率先攻入一球。金玟哉在上半场第15分钟在禁区内用右脚将托马斯•穆勒送出的球推入球门。至此，金玟哉在本赛季联赛第6次出场比赛中攻入了赛季第1粒进球。金玟哉在上个赛季德甲联赛中出场25次，攻入1球，助攻2次。但是包括金玟哉在内的拜仁队防守阵容的防守专注力令人遗憾。本场丢掉3球的拜仁队经过一番混战，最终以3比3与法兰克福队握手言和。 韩国国家队的核心成员黄仁范和金玟哉从各年龄段国家队时期开始就同吃一锅饭。2014年，两人作为20岁以下代表队选手一起参加了国际青少年大赛，2018年作为23岁以下代表队成员合作获得了雅加达-巨港亚运会金牌。两人在成人代表队训练前后经常互相开玩笑，活跃球队气氛。黄仁范在上传到大韩足球协会YouTube的采访中表示：“我和玟哉是互相给予良好刺激的朋友关系。”结束俱乐部比赛后，黄仁范和金玟哉将前往约旦首都安曼，在和约旦进行2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛客场比赛之前与国家队会合。

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