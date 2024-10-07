“努力实习让生活更加便利的AI”，三星电子在美国举行技术论坛. October. 07, 2024 07:50. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子4日（当地时间）在美国硅谷地区邀请全球信息技术（IT）企业开发人才，介绍了三星电子的主要事业方向及研究领域，并举行了共享技术趋势的“2024技术论坛”。 技术论坛从2017年开始，除新冠疫情全球性大流行期间外，今年迎来了第6届。今年在位于硅谷山景城的三星Research America举行。美国当地IT企业的领导级开发者和三星电子代表理事副会长韩钟熙（照片）、影像显示器事业部部长龙锡宇（社长）、网络事业部部长金宇俊（社长）、三星调查长全景勋（CTO•社长）、全球营销室室长李英熙（社长）、经营支援室室长朴学奎（社长•以上人名均为音译）等共90多人参加了此次活动。 论坛出席者们以最近成为话题的“日常生活中任何人都可以轻松、安全地利用的人工智能（AI）”为主题，听取了三星电子各事业部和研究所管理人员对事业及研究方向的说明，并进行了讨论。韩副会长通过论坛欢迎词表示：“三星电子正在努力实现让生活更加便利的AI”，“期待通过为所有人的AI（AI for All），我们的生活如何再次变革，与众多人才一起的三星的未来。”另外，他还强调表示：“三星电子以‘人才第一’的经营哲学为基础，通过数年的组织文化革新，努力使职员们的自豪感和满意度达到世界最高水平，希望大家多多关注三星电子所描绘的现在和未来。”

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