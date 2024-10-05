彭博社：“扎克伯格超越贝索斯成为世界第二富豪”. October. 05, 2024 07:19. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 社交媒体“脸书”和“照片墙”的母公司元宇宙的首席执行官马克·扎克伯格（40岁）挤掉亚马逊创始人杰夫·贝索斯，以“彭博亿万富翁指数”为准，首次成为世界第二大富豪。得益于脸书搭载的“元宇宙人工智能”和增强现实智能眼镜“猎户座”的上市等，最近元宇宙股价大幅上涨。 据彭博社每天统计并公布的“世界亿万富翁指数”，以当地时间3日为准，扎克伯格的净资产为2060亿美元（约274.72万亿韩元），居世界第二位。世界第一富豪是特斯拉首席执行官（2560亿美元），被挤到第三位的贝索斯的财产为2050亿美元。 法国名牌路易威登集团总裁贝尔纳·阿尔诺（1930亿美元）、美国信息技术企业甲骨文的创始人拉里·埃里森（1790亿美元）分别占据了第四位和第五位。 彭博社认为，当初被评价为失败的增强现实事业最近业绩好转，扎克伯格的资产增加趋势比其他富豪更快。今年1月为338美元的元宇宙股价也于3日在美国纳斯达克市场以收盘价标准的历史最高值582.77美元收盘。与年初相比上涨70%以上。他持有元宇宙约13%的股份，因此其资产增加额达780亿美元，在世界500大富豪中居首位。 韩国拥有98亿美元资产的三星电子会长李在镕成为世界第261位的富豪。赛尔群（Celltrion）会长徐廷珍和梅瑞兹（Meritz）金融控股会长赵正镐分别排在第374位（79亿美元）和第409位（74亿美元）。

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