韩美防卫费磋商在美国总统选举前结束. October. 05, 2024 07:19. by 申镇宇记者、高道艺记者 niceshin@donga.com、yea@donga.com. 韩美就从明年起到2030年为止适用5年的第12次防卫费分摊额特别协定达成了协议。由此，作为明年驻韩美军驻扎的防卫费分摊额，韩国将承担比今年增加8.3%的1.5192万亿韩元。在距离11月美国总统选举还有33天的4日，韩国政府突然宣布了此次协议内容。 分析认为，这是两国自4月着手提前磋商以来时过半年，如果美国共和党总统候选人、前总统特朗普再次执政，很有可能无视此前与拜登政府达成的协议，因此韩美都加快了制定协议文本的速度。但也有评价认为，如果特朗普候选人当选，要求重新磋商的可能性不小，因此“特朗普风险”并没有完全消失。 根据韩国外交部当天公开的协议内容，韩美决定将每年的防卫费分摊额上调率与物价上涨率联动。韩美此前在2021年第11次磋商中首次就决定与国防费增加率联动达成协议，但此次决定重新与物价上涨率挂钩。韩国政府当天发布的资料显示，如果适用物价上涨率，5年内防卫费增加率将达到14.9%至19.5%，增幅最多将比与国防费增加率联动时（26.7%至31.6%）减少超过15个百分点。韩美此次再次采用了年度防卫费增长率不超过5%的“增长率上限”。 随着韩美在美国总统选举之前就防卫费分摊额达成协议，韩国政府内部自我评价称：“与美国的政治状况无关，它为稳定地引导敏感的防卫费问题提供了依据。”韩国政府消息人士表示：“此前从未有过在防卫费达成协议后重新磋商的先例。即使特朗普执政，也不会轻易动摇协议本身。” 不过，“特朗普第一届”时要求把分摊额提高到5倍的特朗普一旦重新入主白宫，主张重新磋商的可能性也不小。特朗普4月在接受美国《时代》杂志采访时，曾就反映对美国有利条件的第11次分摊额协定结果表示不满，称其“没有道理（Doesn't make sense）”。分摊额协定在韩国是要得到国会批准的“条约”，但在美国是不需要国会批准的“行政协定”。

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