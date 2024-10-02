展示“玄武-5”“B-1B”，创建战略司令部……然而，应对“同盟不确定性”了吗？. October. 02, 2024 07:39. . 在昨天的国军日，韩国举行了5300多名兵力和340多台装备参加的阅兵及分列式、街头行进等丰富多彩的纪念活动。韩国军队的“怪物导弹”“玄武-5”首次亮相，美国空军战略轰炸机“死亡天鹅”“B-1B”也在天空飞行。尹锡悦总统警告说：“如果朝鲜企图使用核武器，那么当天就是朝鲜政权终结的日子。”尹总统特别就当天正式成立的战略司令部强调：“将成为从朝鲜的核和大规模杀伤性武器中守护国家和国民的核心部队。” 今年被指定为临时公休日，连续两年进行街头行进，昨天的国军日成为国民亲自确认韩国军威容，在这种信任和支持下提振军队将士士气的军民纽带日。同时还展示了韩国军队的强大战斗力，特别是弹头重量达8吨的大量惩戒报复核心武器“玄武-5”导弹，从关岛基地飞来的美国战略资产“B-1B”也登场，向朝鲜发出了警告。再加上，既是对抗朝鲜核武器和大规模杀伤性武器的控制塔，又是负责韩美延伸威慑的战略司令部的成立，意义更加重大。 朝鲜也表现出敏感的反应。朝鲜国防部在昨天的谈话中，就出动“B-1B”警告要采取“彻底相应的行动”，并威胁称“应该出现给美国本土安全带来重大担忧的新方式”。这被解读为，朝鲜将以正常角度向太平洋发射洲际导弹，预告对美国进行直接的大型挑衅。一个月后即将举行的美国总统选举在即，韩美当局此前一直对朝鲜进行“10月突然挑衅”的可能性保持高度警惕，因此必须做好更加周密的应对准备。 进而，对于美国总统选举之后的不确定性，更需要特别的应对。无论谁在11月5日的选举中当选，变化都将不可避免。副总统哈里斯的韩半岛政策实际上是一纸空文，而如果特朗普前总统当选，现有的对朝遏制政策也将发生巨大动摇。尹总统昨天也表示，“依靠敌人善意的假和平只不过是海市蜃楼”，但依赖同盟的安保也是危险的。这就是应该通过自强来扩充压倒性国防力量的原因。

한국어