奔跑57年的现代汽车，“累计生产1亿辆”的新历史. October. 01, 2024 07:41. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车自1967年向汽车产业迈出第一步后，时隔57年累计汽车生产量达到了1亿辆。这是从汽车产业边缘代工生产福特的“科蒂纳”开始，在不到60年的短时间内取得的成果。这是主要整车品牌中达成的最快速度。去年登上世界销量排行榜第一、第二位的丰田和大众分别花费了60年和68年的时间。 ● 代代相传的挑战、品质、创新经营，引领最快的增长 现代汽车之所以能够如此快速增长，是因为现代汽车特有的挑战精神。那就是郑周永前会长和郑梦九名誉会长以及现任郑义宣会长都在继承的“喂，你做过吗？”精神的传统（遗产）。 前代会长郑周永不顾公司内部的反对和怀疑论，强行开发了韩国最早的自产车型“PONY（小马）”。1975年批量生产后，Pony引领了意味着汽车大众化的“我的汽车时代”。从上市第一年开始，Pony就享受了年销量超过万辆的人气，现代汽车在1986年创下了所有车型总共100万辆的生产纪录。 1999年郑梦九就任会长后，现代汽车表现出了攻击性的进军海外市场的步伐。郑梦九在就任致词中表示“要成为世界级品牌”后，在良才总部设立了品质状况室等，把品质放在首位，致力于获得世界消费者的信赖。随着印度（1998年）、美国阿拉巴马州（2005年）、捷克（2009年）、俄罗斯（2010年）、巴西（2012年）等海外工厂竣工并投入当地生产，现代汽车2013年的累计产量达到了5000万辆。 郑义宣担任副会长的2015年，现代汽车推出了高级车品牌Genesis（劳恩斯）和高性能车品牌N。据悉，这是为了将现代汽车提升为名车生产厂家的战略，当时郑义宣从初期企划阶段开始就主导了这一战略。2020年以后，郑义宣正式就任现代汽车集团首长后，现代汽车推出了以IONIQ（艾尼氪）5为首的电动汽车专用平台“E-GMP”为基础的电动汽车，加快了电动化的速度。 ● 电动化时期，创新移动出行的课题 IONIQ 5成为现代汽车的“第一个1亿”生产车辆，也是出于这一延长线。IONIQ 5是基于“E-GMP”推出的第一款车辆。现代汽车方面解释说：“电动化时期，这是实现下一个1亿辆的第一步。” 现代汽车当天在蔚山工厂出库中心举行了“实现1亿辆”纪念活动。国内生产负责人及CSO社长李东锡等参加了将首个1亿生产车辆IONIQ 5交付给20多岁顾客金承贤的出车庆祝仪式。李东锡表示：“累计生产达到1亿台不是终点，而是新的起跑线。必须朝着即将到来的电动化时代更进一步。” 现代汽车要想成为电动化时期的“先行者”，需要解决的问题也很多。有人指出，应该迅速应对与中国产电动汽车的竞争和移动出行创新等剧变的整车业界的变化。汽车融合技术院院长李恒久（音）表示：“现代汽车重新确立了从现有的汽车制造公司发展成为包括无人驾驶服务在内的硬件和软件的‘移动出行供应商’的目标。不仅要确保相应的技术竞争力，还要在与成为新竞争者的中国品牌的竞争中占据优势。”

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