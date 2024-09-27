凝聚导演大师灵魂的《图兰朵》，带来压倒性的感动. September. 27, 2024 08:02. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “在维罗纳竞技场歌剧庆典上，每2年演出一次《图兰朵》，总是把泽菲雷里导演版搬上舞台。因为总是得出‘如果是其他导演的《图兰朵》，有什么意义’的结论。” 担任10月12日至19日在首尔松坡区奥林匹克体操竞技场（KSPO巨蛋）演出的普契尼歌剧《图兰朵》现场导演的歌剧导演斯特凡诺•特雷斯皮迪这样说道。26日上午，在首尔中区韩国新闻中心举行的《图兰朵》制作发表会上，与他一起负责此次演出制作的索尔歌剧团团长李素英（人名音译）、意大利驻韩大使艾米莉•加托、意大利驻韩文化院院长米凯拉•琳达•马格里、饰演图兰朵的女高音歌唱家全茹贞出席了发布会。 从2019年开始担任维罗纳竞技场歌剧庆典副艺术总监的特雷斯皮迪导演表示，“把比在家度过更多时间的维罗纳竞技场的歌剧带到韩国是第一件意义深远的事情，但执导传奇导演佛朗哥•泽菲雷里（1923~2019年）的作品对我来说也是意义深远的事情。”“改变我作为律师人生的是1995年在维罗纳竞技场遇见他的事情。韩国观众肯定会非常感动，会‘张着嘴（惊叹）’观看此次演出。” 电影导演兼歌剧导演的泽菲雷里1987年受纽约大都会歌剧院的委托，展示了舞台地板上的十字装饰和主人公图兰朵的蓝色衣服为特征的《图兰朵》。泽菲雷里导演版《图兰朵》从首场演出开始受到称赞后，正在包括维罗纳竞技场歌剧在内的全世界进行演出。作为1988年首尔奥运会纪念文化活动，在首尔钟路区世宗文化会馆大剧场演出的意大利斯卡拉歌剧院的《图兰朵》也使用了泽菲雷里演出版。 特雷斯皮迪导演表示：“泽菲雷里不仅作为导演，还负责了舞台美术和照明等整个舞台。”“在维罗纳竞技场看到他设置比才《卡门》舞台，腿脚不便的泽菲雷里仰望着45米高的顶端，说‘把我抬到那里’。结果上去之后，把所有的舞台都一一涂饰了。” 此次演出由维罗纳竞技场庆典音乐导演丹尼尔•奥伦担任指挥，女高音奥尔加•马斯洛娃、奥克萨娜•迪卡、全茹贞将演绎女主角图兰朵公主，男高音马丁•穆莱和阿图罗•查孔•克鲁斯将饰演卡拉夫王子。 全茹贞说：“今年在维罗纳竞技场庆典上被选中演绎《图兰朵》，一直练习到6月，但由于身体出现异常，所以没能出演。虽然有些遗憾，但能够参加此次意义深远的维罗纳竞技场的韩国合作演出，真是非常感谢。”加托大使和文化院院长马格里表示：“今年是普契尼逝世100周年，也是韩国和意大利建交140周年。希望通过这种意义深远的活动，让两国国民深入了解彼此的文化，希望韩国的歌剧也能经常在意大利等海外演出。”1544-9373

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