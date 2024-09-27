对青年推迟痛苦的“对症疗法”改革，难道只有医疗吗？. September. 27, 2024 08:01. . 在中秋节休假之前，所谓的“五大”专攻医（专科医生）代表们因涉嫌教唆约1万名专攻医集体辞职，依次接受了警方的证人调查。无论是按照警方的主张进行集体行动，还是按照专攻医的主张进行自发性的选择，一致离开患者身边的行为在职业道德上应该受到批评。但是听到他们在采访团面前的抗辩后，认为专攻医的集体辞职只是个人主义的MZ一代的“躺平（躺着什么都不做）”其愤慨是恰当的，挫折是深刻的。 三星首尔医院专攻医代表金有英11日表示：“无论何时何地生病，在上级医院都受到VIP待遇的权力者们决定医疗悬案和医疗政策，这让人很生气。”细细的颤音中透出了一口气。她说，曾梦想成为一名很难通过麻醉科专科医生赚钱的小儿麻醉专家，但现在放弃了这个梦想。在医院没日没夜工作的大韩民国青年、首尔峨山医院专科医生韩成尊代表说：“践踏未来一代的单方面改革必然会失败”，天主教中央医疗院专科医生金泰根说：“现政府的政策将责任转嫁给年轻一代。”他们问，增加2000名医科大学名额是不是在维护老一辈既得权的同时，剥削青年一代的“假改革”。 1977年首次引进的国民健康保险被设计成“低负担、低报酬、低保障”。因为是国家和国民贫困的时期，所以降低了保险费和报酬，但是将保障范围最小化。此前，由于歪曲的收费气球效应，回避必需医疗的现象变得严重，历届政权都高呼加强保障性，健康保险逐渐崩溃。专科医生们正在抵抗不对该旧系统进行手术，而是增加医生人数进行修补的做法。 在此次议政矛盾中，支撑不可持续的医疗系统的是以修炼为名，承担廉价工资的专科医生。他们表示，不承担提高保险费的政治负担的政府，正如“医科大学教授们是剥削的中间管理者”一样，顺应制度垄断果实的前辈的意愿也不能相信。他们认为，通过医科大学增员来注射镇痛剂，度过今天才是医疗改革的本质。 尽管如此，专科医生们因为拥有医生执照，因此7个多月来，既可以躺平又可以再就业，发出自己的声音。在展开激烈生存斗争的韩国社会，享受抵抗的权利也许也是一种特权。在老一辈制定的社会制度中，被窒息无法尖叫的青年更多。 在10%的正式员工独占工资和福利的劳动市场双重结构下，想要找到优质工作的青年们的就业战争听起来让人心酸。政府的劳动改革连这样的核心都没有触及，甚至回避了每周52小时改编等细枝末节课题，给青年一代只留下债务的退休金会怎么样呢？4月，政府放弃了提高保险费率和收入替代率的国会募捐改革案，推出了提高“吃税河马”基础年金的政府改革案。 每年新生儿数量减少到20万名左右，而针对“产业战士”大量生产的教育最为严重。比起引起教授或教师反对的结构调整，更像高考制度一样只改变排队的方法，愚弄学生。但是却只做引进教育发展特区等改革的装模作样。 首尔大学医院专攻医代表朴在日（以上人名音译）就此次医疗改革表示：“这将成为大韩民国的污点。”比起让未来一代喘口气，更想绕过巩固的既得权的四大“对症疗法”改革不都是这样吗？虽然连那个都停止了工作。

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