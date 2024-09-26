缺失“金医民”的龙山晚餐……同时走向坠落的尹-韩内战. September. 26, 2024 07:35. . 尹锡悦总统和国民力量党领导层前天的会晤，没有就总统夫人金建希争议和医政矛盾等核心悬案进行任何对话，以“只吃饭的晚餐”告终。据说，在90分钟的晚餐中，实际上是尹总统独自谈论向捷克出口核电站的成果等，而其他人则在听。韩东勋代表连致辞、祝酒词的机会都没有。此前，韩东勋此前因媒体报道他要求与尹总统单独见面，与总统室展开过心理战，在晚餐结束后要求重新安排单独见面，但总统室方面表示，“韩代表一心只想着搞特殊化”，表达了不快。 曾表示“为了党政融洽”的龙山晚餐最终成了总统室和韩东勋之间不信任加重的场所。有出席者表示，虽然不喜欢，但不得不摆出吃饭的样子，但在90分钟的晚宴上，始终没有出现金建希的“金”字、医疗的“医”字和民生的“民”字。在夹缠混乱的国政中心，总统和执政党代表难得会面，就这样结束，真是让人感到失落。 这一晚餐似乎成了此前一直处于水底的矛盾正式爆发的导火索。总统室内部对韩东勋的举动出现了“狡猾”的批评，党内亲尹派则直接针对韩东勋，称“总是加重‘总统心胸狭窄’式的在野党帽子”。相反，亲韩派议员则正面瞄准总统室的独断专行，说“龙山被困在九重宫阙，没有解决任何问题的迹象，金建希问题则是不断爆发”。 总统和执政党代表之间有如内战的矛盾，将给原本就因民心背离而动摇的政府和执政党带来致命伤。在中秋长假前公布的韩国盖洛普舆论调查中，尹总统和国民力量党的支持率分别为20%和28%，创下了政府上台以来的最低值。如果负责国政的执政集团两大轴心不进行深入对话，而是反目成仇、互不信任，将无法恢复跌落谷底的国政动力。必须知道，国民可没有耐心容忍国政负责人之间的感情斗争。一名执政党出席者说，“如果做错，会被国民打死”，谁又能保证不会一语成谶。

한국어