“传奇依旧健在”，51岁的铃木一朗完投9局. September. 25, 2024 07:50. by 李憲宰 uni@donga.com. 有着与球员时期自己的51号球衣相同年龄的日本棒球传奇人物铃木一朗（51岁）今年也一如既往地展示了“铁腕”。他是自己担任球队老板兼主教练的“小区棒球”队神户智辩队的首发投手。 铃木一朗在美国职业棒球大联盟（MLB）赛场上击出3089支安打，被称为“打击机器”，23日在日本东京巨蛋体育场举行的与女子高中棒球首发队的比赛中，他作为首发投手兼1号击球手出场，带领球队以17比3大胜对手。 铃木一朗在从2021年开始每年举行一次的与女子高中选拔队的友谊赛中，每次都以先发投手的身份出场，从第1局到第9局共完投9局。2021年他贡献9局零封胜，带领球队以1比0获胜，2022年在9局中失1分。去年，他以9局完封带领球队以4比0获胜。 今年与过去3年不同，从第1局开始先失3分。但是立即找回状态后，到第9局为止没有再让对方得分。当天他的最终成绩是消化9局，取得5个被安打、2个四坏球上垒、9个脱三振、失3分（非责任失分）的数据。投球数为116个，直球的最高球速达到了138公里。另外，他在击球位上贡献了4支安打。 曾效力于MLB纽约洋基队的巨炮投手松井秀喜（50岁）当天也首次身穿神户智辩队的队服参加了比赛。作为4号击球手兼中坚手出战的松井秀喜在第8局还击出了越过右侧围墙的3分本垒打。两位选手虽然同时代活跃在MLB赛场，但从未同属一支球队参加过比赛。日本当地媒体报道说：“铃木一朗满面笑容地迎接了轰出本垒打的松井。”

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