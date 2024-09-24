朝鲜女足以不败战绩夺得U-20世界杯冠军. September. 24, 2024 08:19. by 姜泓求 windup@donga.com. 朝鲜女足登上了国际足联（FIFA）20岁以下（U-20）世界杯冠军宝座。朝鲜队时隔8年之后获得了该大赛的第三个冠军。 朝鲜女足于23日在哥伦比亚波哥大举行的决赛中，以1比0击败日本，捧起了冠军奖杯。凭借当天的胜利，朝鲜女足继2006年和2016年之后第三次获得大赛冠军，与美国（2002年、2008年、2012年）、德国（2004年、2010年、2014年）一起并列最多冠军。 朝鲜队在当天上半场第15分钟攻入本场决赛的唯一进球。国际足联在报道朝鲜和日本的决赛内容时表示，“带领从头到尾展现压倒性竞技能力的朝鲜队夺冠的主角是崔一善。”另外，FIFA还评价说：“崔一善的跑动能力和技术都非常出色，是毫无疑问的本次大赛的最佳球员。”在与美国队的半决赛（1比0获胜）中率先攻入制胜一球的崔一善在本届U-20世界杯上以6粒进球包揽了金靴奖（射手王）和金球奖（最有价值球员奖）。今年17岁的崔一善可以再参加一次每两年举行一次的U-20世界杯。目前，崔一善正往返于朝鲜的U-17国家队和U-20国家队之间参加比赛。 包括3场小组赛在内，朝鲜队在本届U-20世界杯上所进行的7场比赛中保持全胜，实现了“不败夺冠”。球队在7场比赛中共攻入25球，展现了强大的攻击力，失球只有4球。FIFA对征战此次大赛的朝鲜女足队评价说，“以毫不留情的竞技能力提高了U-20女足的水平。”时隔6年，试图取得该大赛第2个冠军的日本队连续两次获得亚军。日本在2022年大赛决赛中负于西班牙。日本是2018年大赛的冠军得主。 在前一天进行的第三名争夺战中，美国队以2比1战胜了荷兰队。

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