WSJ：“三星电子和TSMC推进在阿联酋建设尖端半导体工厂”. September. 24, 2024 08:19. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据美国《华尔街日报》（WSJ）报道，全球半导体代工（委托生产）“两大巨头”台湾TSMC（以下台积电）和三星电子讨论了在阿联酋（UAE）建设大规模尖端半导体工厂的方案。阿联酋制定了从国家层面到2031年成为人工智能（AI）世界领导者的目标，正在持续进行大规模投资。 22日（当地时间），WSJ援引匿名相关人士的话报道说，台积电和三星电子的高层管理人员访问阿联酋，就构筑尖端半导体园区进行了讨论。WSJ表示，台积电正在考虑新建与台湾的尖端半导体工厂（Fab）同等规模的园区，三星电子正在考虑今后几年内在阿联酋建设工厂。据悉，尖端半导体工厂引进项目还处于初期阶段，阿联酋正在讨论通过主权财富基金“穆巴达拉”提供资金的方案。三星电子对WSJ的报道表明了立场，称“无法确认”。 梦想成为“中东AI中心”的阿联酋正在政府层面积极培育AI产业。阿联酋在2017年发表的《阿联酋国家AI战略2031》中包含了以AI为基础，培养能源、物流及运输、旅游、医疗保健、网络安全产业，在2031年成为全球AI领导国家的构想。 进入今年以来，阿联酋正在以迪拜、阿布扎比为中心构筑AI相关基础设施和生态系统。美国微软（MS）4月向阿联酋国营AI企业G42进行了15亿美元（约2万亿韩元）规模的股份投资，美国与阿联酋的关系也越来越密切。在这里，韩国和台湾的尖端半导体生产基地可以说是实现UAE的AI构想的最后一块拼图。 但现实中的障碍物也不容忽视。有人指出，很难逾越一直担心尖端技术从中东泄露到中国的美国的反对。《华尔街日报》援引相关人士的话报道说：“（三星、台积电等）半导体企业认为，美国对中国的担忧不会轻易解决，如果不解决，工厂建设就很难开始。”此外，在将海水淡化后用作产业用水的UAE环境下，供应半导体生产过程所需的大规模纯净水并不容易，而且从事尖端产业的人力较少，这一点也被认为是半导体工厂建设的困难。

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