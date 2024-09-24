身穿韩服的“米奇和朋友们”游览德寿宫. September. 24, 2024 08:18. by 金相雲 sukim@donga.com. 迪士尼人气卡通形象米奇将与韩国文化遗产相遇。国家遗产厅宫陵遗址本部23日表示，将从28日开始与韩国华特迪士尼公司一起在德寿宫惇德殿展示《米奇在德寿宫：艺术，超越界限》。迪士尼卡通形象“米奇和朋友们”将来到德寿宫惇德殿，与王室遗产自然融合在一起，由9名艺术家以作品的形式展开。 禹娜英作家（笔名黑曜石•人名音译下同）将在6幅屏风中展现“米奇和朋友们”在韩国旅行时体验德寿宫等多个国家遗产的样子。这是从祈愿长寿的宫廷绘画《十长生图》中获得灵感的作品，出现了身穿传统婚礼服的米奇和米妮、身穿韩服的唐老鸭等。 作家金世东将在宫殿前以数码打印作品展现迪士尼卡通形象快乐的样子。傅元作家用陶瓷表现了站在莲花上的迪士尼卡通形象。现代美术家张承镇作家和丹青匠进修者安俞真将发表以米奇的手为素材的合作作品。将迪士尼卡通形象在鸟上面走动的样子形象化的姜在元作家的风船造型物将设置在德寿宫莲池。 展示期间，德寿宫各处将设置可以与迪士尼卡通造型物一起拍照的拍摄区域。组合AKMU的李秀贤以德寿宫石造殿为背景，重新诠释迪士尼主题曲拍摄的MV将在国家遗产厅油管上公开。展览将持续到10月20日。

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