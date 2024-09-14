2024韩日庆典将于22日在首尔COEX举行. September. 14, 2024 07:33. by 徐永娥 sya@donga.com. 2024年“韩日庆典in Seoul”将于22日在首尔江南区Coex举行。今年迎来第20届的韩日庆典是在首尔和东京分别举行的民间交流活动，今年的主题是“在庆典上盛开的友谊之花”。 在今年的庆典上，演唱动画片《幽灵公主》主题曲的世界级声乐家米良美一和跨界男高音朴莞将一起演唱《成为天之风》等歌曲，展现友谊的舞台。2025年大阪•关西世博会的官方吉祥物“Myakumyaku”将与大家见面，韩日偶像组合ILLIT和IVVY、韩日歌王战日本代表（过能未优、MAKOTO）、出演NHK红白歌合战的短发校服少女团体Avant-garde将演出。 韩日草裙舞和韩日少年少女合唱团等世代相传的演出阵容也将登台演出。此外，还准备了可以体验韩日传统服装、日本茶道和插花工艺等、品尝两国街头美食、品尝传统酒的展位。 韩日庆典是2005年纪念韩日邦交正常化40周年，作为“韩日友谊年”的一环而开始的。韩国方面由外交部、文化体育观光部、首尔市等进行支援，日本方面由日本驻韩大使馆、观光厅、日本政府观光局（JNTO）等提供赞助。详细内容可登录韩日庆典2024 in Seoul官方网站（omatsuri.kr/）进行确认。

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