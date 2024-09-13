人工智能、美国总统选举、经济萧条……动摇韩国的三个关键词. September. 13, 2024 07:51. . 据说，韩国时间11日上午，在太平洋彼岸美国举行总统选举辩论之时，韩国主要集团的战略负责人正忙于关注动态。一名主要企业高管透露：“如果哈里斯副总统当选，维持关系到补贴的削减通货膨胀法的可能性会增大，但也有上调法人税的可能性，需要考虑的问题不止一两个。”意思是说，除了美国总统选举的浪涛外，国内外政治、宏观经济、产业需求等都处于迷雾之中。 半导体和汽车充分发挥了韩国出口的“孝子”作用，上个月出口额达579亿美元，创下了8月份的历史最高值，但三星、SK等四大集团等主要企业的担忧似乎进一步加深。实际上，如果除去占总出口20%的半导体，业绩恶化的企业不止一两个。《东亚日报》对销售额100强企业的上半年（1月-6月）业绩报告进行分析后发现，除三星电子和SK海力士外，电池、钢铁、航空部门代表企业的营业利润与前一年相比大幅下降。 财界特别指出，来自海外的“不确定性风暴”的三个变数是美国总统选举、经济萧条、人工智能“泡沫论”。在美国总统选举中，民主党、共和党总统候选人无论谁当选，美国优先主义都将得到加强。出现美国优先主义的背景是中产阶层的危机。由于中国产低价商品的大量涌入，美国制造业动摇后，中西部劳动者阶层的不满越来越大。这意味着今后美国招商引资压力、与中国的对峙局面只能加强。已经承诺在拜登政府投资104万亿韩元的四大集团可能会面临更多的投资压力和贸易限制。 全球经济放缓、甚至出现经济萧条的迹象也令人担忧。由于担心世界最大市场美国和中国的停滞，全球企业有可能大规模裁员。大规模裁员意味着世界消费者囊中羞涩。韩国的内需经济已经冻结，出口支柱——汽车、智能手机、家电、电视等也会受到打击。 就连使高利息、高物价不安的世界经济运转的人工智能投资热潮也在“泡沫论”争议中被不确定性所左右。一觉醒来，包括英伟达在内的人工智能相关企业股价头一天暴涨、第二天暴跌的事情越来越频繁。 美国总统选举、全球经济萧条、人工智能投资钝化有可能产生相互作用，因此其后果更加可怕。如果全球经济萧条到来，美国优先主义的压力将更大，如果美中矛盾尖锐，人工智能引发的“半导体之春”将急剧走向冬天。如果因经济萧条出口受到打击，就无法依靠半导体。这就是韩国证券公司对同时拥有半导体、智能手机、家电事业的三星电子一致下调目标股价的原因。 虽然宏观环境正在急剧变化，但政府和政界似乎还没有感受到。最具代表性的是，国内经济8团体一致对最近的商法修订案等表示担忧，但似乎很快就被掩盖了。也没有半导体法、扩充电网等明确的支援政策。等风暴来临时再讨论对策就已经晚了。

한국어