朝野政党：“如果没有医疗界参与，协商机制就不会启动”. September. 10, 2024 07:58. by 赵权亨记者、李知云记者 buzz@donga.com、easy@donga.com. 朝野政党9日就“医疗界应共同参与朝野医政协商机制”达成一致，并表示将共同说服医疗界。总统室也表示：“有必要最大限度地说服医疗界，成为朝野医政协商机制。”在医疗界提出取消2025-2026学年医科大学扩招为前提条件的情况下，执政党、在野党和政府都表明了只有医疗界加入、才能启动协商机制的立场。 大韩医生协会在当天发表的对国民呼吁文中表示：“取消医大扩招计划是专攻医生（实习医生、住院医师）回归的最低条件。”总统室对重新讨论2025学年扩招问题表示，“可能会引发入学考试大混乱”，再次表明了反对立场，但对于2026学年扩招问题表示，“如果医疗界参与协商机制，可能会先讨论扩招N名问题”，暗示了协商的余地。 当天，国民力量党院内代表秋庆镐和共同民主党院内代表朴赞大在国会议长禹元植的主持下，为组成朝野医政协商机制举行了首次会晤。秋庆镐在会晤结束后会见记者时表示：“最重要的是医疗界的参与。政府和执政党迄今一直在努力，今后也会更加活跃。”朴赞大也表示：“既然在野党也提议成立协商机制，今年中秋节前后应该更加集中精力解决这一部分相关问题。” 国民力量党代表韩东勋当天在最高委员会议上表示：“医疗界也在考虑参与。希望政府慎重对待传唤专攻医生等司法应对。”他要求最近就涉嫌煽动医生集体辞职的医协前任、现任干部进行调查的警方保持克制，并强调了引导医疗界参与协商机制的信息。韩东勋等执政党领导层正在与医协、全国医大教授协议会、大韩专攻医师协会等医生团体进行接触，说服他们参与协商机制。 医疗界不断主张重新讨论2025学年医大扩招问题。天主教医科大学教授协议会紧急对策委员会也发表声明强调：“只有能够讨论2025学年扩招问题，医疗界才能参与讨论。”但总统室相关人士就2026学年医大扩招表示：“暂缓扩招就是飞跃。但可以从增援N人开始讨论。”

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