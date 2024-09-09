朝鲜连续5天放飞垃圾气球……5月以来韩国首都圈财产损失达1亿韩元. September. 09, 2024 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 继7日晚之后，朝鲜在政权建立日前一天的8日上午，又将垃圾气球放飞到了南方。朝鲜从4日起连续5天向韩国放飞垃圾气球，今年共达17次。 韩国军联合参谋本部8日表示：“从上午9时许起，朝鲜再次出现放飞垃圾气球。将根据应对指南，从容、冷静地进行应对。”联合参谋本部一名有关人士表示：“根据风向，垃圾气球有可能飘到首尔和京畿道北部地区。” 联合参谋本部表示，之前从7日晚上到夜间捕捉到的200多个垃圾气球中，在首尔和京畿道北部地区发现了50多个。所携带的东西是纸类、塑料、塑料瓶等生活垃圾，没有安全危害物质。 自8月10日以后，朝鲜近一个月来一直没有向韩国放飞垃圾气球，但从4日起重新放飞。韩国军方推测，朝鲜 连用来装入垃圾气球的垃圾都不够，所以暂时中断了对韩放飞，后来又重新装上了在大规模水灾重建过程中产生的大量垃圾。朝鲜5月底向韩国放飞垃圾气球的初期，运送堆肥等物品，后来又装上了比较干净的纸张和塑料等物品，最近还在坠落物里发现了使用过的塑料瓶等，这也证明了这一点。 另外，考虑到风向气球飞向南方的概率不高的情况仍然强行放飞的情况也越来越多。韩国军方一名有关人士表示：“可能是上级施压的缘故，要求应对韩国民间团体向朝鲜散发传单。” 韩国军方负责人士表示：“我们认为，朝鲜有可能在坚持不屈服于韩国全面启动对朝扩音器的‘强对强’企图的同时，通过‘垃圾恐怖袭击’的日常化使韩国放松警惕，然后进行某种突袭挑衅，正在密切关注相关动向。” 据估计，朝鲜对韩放飞垃圾气球造成的财产损失已超过1亿韩元。国会行政安全委员会所属的共同民主党议员梁富南8日从首尔市和京畿道收到的资料显示，朝鲜开始放飞垃圾气球的5月28日至8月10日，给首都圈造成的损失规模为1.00528亿韩元。 这是首尔市（7987.5万韩元）和京畿道（2065.3万韩元）的总和。举报件数共51件，包括首尔市13件、京畿道38件。损失金额最大的举报是5月29日在首尔永登浦区物流中心发生的事故。当时，停在物流中心的车辆因垃圾气球掉落而破损，造成了1571万韩元的财产损失。

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