为韩国语校歌鼓掌的体育道德. August. 26, 2024 07:45. . 第106届日本全国高中棒球锦标赛（甲子园）以在日韩裔学校京都国际高中的夺冠落下帷幕。在球场上拥抱并享受欢呼的瞬间也是暂时的。京都国际高中的选手们整齐站在在本垒板上，唱起了对我们来说很熟悉的韩国语校歌，开头是“与东海隔海相望的大和土地是我们神圣的祖先昔日的梦境”。那一瞬间，对方球队关东一高1垒助威席上响起了合着韩语校歌拍子的“手拍儿”。对方助威团为什么会随着京都国际高中的韩国语校歌而鼓掌呢？ 19日，阪神甲子园球场举行了四分之一决赛。岛根县代表大社高中和鹿儿岛县代表神村学园高中展开了较量。在京都国际高中获得冠军之前，大社高中是本次大赛中最受关注的球队。他们接连击败培养出“世纪本垒打王”王贞治的早稻田实业高中等棒球名校，进入了四分之一决赛。 时隔93年再次进入8强，在校生、同学、地区居民等数千人为了给大社高中助威，聚集到了甲子园球场。似乎要撑爆球场的该校的超大型助威战是今年甲子园中最有名的场面。 结果球队以2比8败北。比赛结束后，当对方校歌响彻赛场时，发生了令人吃惊的事情。大社高中助威团配合对方的校歌，打起了手拍儿。对方球队主教练表示，“听到掌声时，我觉得连大社高中的份儿也应一起负责”，决心取得胜利。 神村学园高中在21日的半决赛中以1比2输给了关东一高。这时神村学园高中的助威团内响起了阵阵掌声。这是合着胜利的关东一高校歌鼓掌。甚至还敲打着气球，向对方校歌发出的节拍声震动了整个赛场。两天后，在决赛中获胜的京都国际高中作为最后的主人公，得到了关东一高助威团的手拍儿。京都国际高中的选手们在齐唱校歌后，跑向为自己球队加油的3垒助威团打招呼，并立即转身离去。随后他们摘下帽子，向为校歌打节拍的一垒侧对方球队助威团鞠躬致意。 每当韩日关系发生问题时，网上就会出现各种诽谤和恶性回帖。对于京都国际高中的韩语校歌，日本出现了“应该开除这样的学校”的帖子，韩国则出现了“难道要放任这样的嫌韩吗”的帖子。这时球队必然会退缩。据悉，京都国际高中内部也有不少人提议更换校歌。本月中旬，在韩国就光复节职业棒球比赛是否应该派日本选手出场展开了激烈的争论。 诽谤和争论发生在棒球场外。球场内只有烈日下晒黑的选手们的汗水、堂堂正正的胜负、向胜利球队致敬、尊重对方球队的体育精神。从8强赛开始向着对手球队校歌的“手拍儿”传到了沿着淘汰赛梯子登上冠军宝座的京都国际高中。这是在互联网上忙于攻击对手的“键盘侠”无法了解的世界。 比赛结束后，面对韩国语校歌争议问题，京都国际高中的队长藤本春树表示：“我认为，为了不输给（指责的）那些人，为了那些支持我们的人，一定要赢。”比赛结束后，记者亲自听到了对方球队助威席上响起的鼓励的掌声。真是感人的体育道德。

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