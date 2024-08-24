政府声称“就业率创历史新高”，实际上“就业质量最低”. August. 24, 2024 07:34. by 世宗=郑淳九记者 soon9@donga.com. 由于高利息、高物价等导致的经济停滞长期化，雇佣市场的详细指标连日恶化。政府上个月自我评价就业人数比一年前增加17万名、创下了“历史最高雇佣率和历史最低失业率”，但实际上，以青年和高龄层为中心，偏重于“低质量的工作岗位”的现象增大等，雇佣市场的阴暗面被暴露出来。 本报23日对统计厅经济活动人口调查微型数据进行分析的结果显示，上月每周工作时间不足15小时的超短时间劳动者达180.3万人，占全体就业者（2885.7万人）的6.2%。与1年前（167.5万人）相比增加12.8万人，人数和比重都是以7月份为基准的历史最高值。 低质量工作岗位的就业剧增，而优质工作岗位就业人数却急剧减少。据统计，上个月每周36小时以上的全职劳动者为2158.7万人，占全体就业者的74.8%。与一年前相比减少19.4万人，在全体就业人数中所占的比重也降至历史最低水平。 据最近政府发表的7月雇佣动向，就业人数比一年前增加17.2万人，雇佣率升至历史最高的63.3%，失业率也降至历史最低的2.5%。但是，就业人数的增加是以青年层和高龄层的超短时间工作岗位为中心形成的，因此有人指出，政府主张的“雇佣暖风”只不过是一种错觉。

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