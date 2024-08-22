时隔5年韩中青年互访交流正式重启，中国外交部副部长会见韩国青年访华代表团. August. 22, 2024 07:47. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 20日，中国外交部副部长陈晓东会见了由50名青年组成的韩国访华代表团。作为时隔5年重启的韩中青年交流事业的一环，此次代表团于19日访问了中国。前一天（20日）会见韩国驻华大使郑在浩的代表团将在北京及青海省参加为期6天的企业探访、文化体验等交流活动，活动将持续到24日。 据中国外交部透露，陈副部长当天会见代表团时表示：“韩中两国是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴。韩中两国地理相邻，人文相亲，自古往来密切，人民友好源远流长。”接着他强调称，“加强青年互访交流对推动韩中关系长远发展至关重要。”他还表示：“希望各位支持关心韩中关系发展，为增进两国友好贡献力量。” 由韩国国际交流财团（KF）和中国人民对外友好协会主办的两国青年交流事业受新冠病毒感染症疫情的影响，在2019年后中断。之后在今年5月，尹锡悦总统和李强总理在以韩中日首脑会谈为契机召开的会谈中决定重启该事业。 外交部上个月通过公开招募选拔了对中国理解和关心较高的满24岁以上、34岁以下青年。此前，外交部第一次官金烘均在19日举行的代表团成立仪式上曾嘱咐说：“作为代表韩国的民间外交官，希望大家怀着自豪感和使命感，以尊重相互间文化的友好心态，度过扩大见闻的探访时间。”

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