“韩国R&D投资成果低得惊人”. August. 22, 2024 07:46. by 崔志沅记者 jwchoi@donga.com. 据调查，韩国的研究开发（R&D）投资在国内生产总值（GDP）中所占比率为5.2%（以2022年为标准），居世界第2位，但成果仅居世界第8位。世界权威的国际学术杂志《自然指数Nature Index》对韩国评价说：“虽然在科学上投入了巨额投资，但成果却少得惊人。” 22日，《自然指数》在发行韩国特刊时明确指出，“韩国是科学技术研究性价比低的国家。”国际学术杂志《自然》的姊妹杂志《自然指数》是利用数据分析各国R&D影响力及竞争力的国际学术杂志。 据《自然指数》显示，在2022年各国R&D投资占GDP比率方面以色列为5.6%，居世界首位，韩国为5.2%，居第二位。其后依次是美国（3.6%）、日本（3.4%）、德国（3.1%）等。在主要国家中，只有以色列和韩国超过5%。 但是同年《自然指数》评价的韩国研究成果仅排在世界第8位。美国居首位，中国居第二位，德国居第三位。《自然指数》是为了测定研究影响力而自行开发的成果指标（Share），意在评价各国的R&D竞争力。 对于韩国在科学领域投入对比成果下降的原因，《自然指数》认为主要是“未能确保多种人才”和“学界和产业界之间的良性循环纽带减弱”。即，因为保守的科学界文化，优秀的外国人才没有流入韩国，反而导致韩国人才流向海外。另外，据分析，由于各种限制等原因，学术界的研究内容未能延续到产业界。 对此，汉阳大学行政学系教授金泰允（音）指出：“每年从R&D预算到课题随时丢弃，而钱则照样花，科学界成果并不顺利。应该在预算及课题的连续性、积极确保人才等多方面努力改善。”

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